Novedades de mercado en el Real Madrid: Mastantuono cierra la puerta a Nico Paz y el fichaje de Carreras se enreda

El Real Madrid sigue engrasando la maquinaria con Xabi Alonso mientras en los despachos José Ángel Sánchez continúa trabajando para completar la plantilla de la que dispondrá el técnico tolosarra para iniciar la temporada que viene, que arrancará el fin de semana del 16 de agosto. Incorporados Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold y fichado Franco Mastantuono, que se incorporará y será presentado en agosto, después de cumplir 18 años el próximo 14 de agosto, aún restan un par de movimientos por cerrarse. El lateral izquierdo y el mediocentro serán los siguientes en llegar.

Nico Paz no viene

Quien parece que no llegará finalmente es Nico Paz, que seguirá un año más en el Como. El fichaje de Franco Mastantuono, jugador zurdo como él, le cierra la puerta al que fuese canterano del Real Madrid. Nico se quedará a las órdenes de Cesc Fábregas y el club blanco no ejercerá este verano la cláusula de 8 millones para recomprarlo. La intención de los dirigentes es seguir teniendo a Paz en el radar del club y que siga disputando minutos y ganando protagonista con Cesc como ha hecho esta temporada. Y el curso que viene, cuando está más 'cocinado' pueda regresar para ser importante en la primera plantilla blanca.

Carrera, se enreda

La llegada que está generando más ruido es la de Álvaro Carreras. En un principio se vendió desde el club blanco la llegada inminente del jugador para disputar el Mundial de Clubes. Pero el Real Madrid se negó a pagar 48 millones por la operación, 40 serían del traspaso (aunque su cláusula es de 50) y los otros 8 por adelantar la marcha del jugador para el Mundial. Así que finalmente el club blanco no cerró el acuerdo y Carreras viajó a Estados Unidos con el Benfica. Hay una corriente dentro del club, cercana a Florentino Pérez, que no ve con buenos ojos gastarse 40 millones en recomprar a un canterano como el lateral ferrolano que se crió en Valdebebas. Esa corriente además ha reforzado su posicionamiento advirtiendo que el desempeño del jugador en Estados Unidos confirma que no es un lateral desequilibrante que justifique ese desembolso.

Y además el tiempo parece haber corrido en contra de la operación porque ahora el presidente del Benfica, Rui Costa, ha declarado que su cláusula sigue siendo de 50 millones y que no ha recibido ninguna oferta formar por él del Real Madrid. Algo que ha inquietado al futbolista y a sus agentes, que daban por hecho que sí se había producido dicha oferta. La realidad es que a estas alturas no hay acuerdo, Florentino no tiene claro el pago de esos 50 millones que pide el club lisboeta y Rui Costa se ha mostrado inflexible a la hora de negociar. Carreras espera la llamada del club blanco, desde donde se insiste en que la operación se va a terminar cerrando.

Mientras todo esto ocurre, Xabi sigue trabajando con Fran García en el carril zurdo, donde el madrileño se ha mostrado comprometido y está cubriendo el expediente. No ha sonado el nombre de ninguna alternativa a Carreras, pero también hay fuentes del club de Concha Espina que si el precio no baja de esos 50 millones, la operación se ha enfriado y está lejos de hacerse. El refuerzo es fundamental para el entrenador, en la elección y el precio puede haber más flexibilidad.

El mediocentro, la guinda innegociable

Y el último refuerzo que llegará, y en el que se trabaja sin prisa pero sin pausa, es en el del mediocentro. Es el jugador clave en el sistema de Xabi. El hombre que debe dar al tiempo fluidez y equilibrio. Dentro del vestuario se habla incluso de la figura de Huijsen como mediocentro defensivo hasta que se produzca este fichaje que definirá la expectativa real de este Real Madrid.

Para acometer esta llegada que es innegociable para el de Tolosa no se descarta el traspaso de Rodrygo, Brahim o incluso Endrick, lo que dejará dinero en la caja para acometer con mayor garantías el fichaje de ese jugador. Rodrygo sigue de perfil, Brahim va a extender su contrato con el club blanco, aunque se escuchan ofertas por él, y Endrick lo tiene muy complicado con la irrupción de Gonzalo, que reúne todo lo que Xabi quería para al alternativa en punta a Mbappé. Tiene presencia en el área, compromiso defensivo, buena lectura de juego para descargar balones y talento en el área. Gonzalo tiene muchas novias, entre ellas el Betis, como adelantaba ayer mismo EL CORREO DE ANDALUCIA, pero Xabi cuenta con el madrileño, que se ha ganado un dorsal en la plantilla durante esta gira por Estados Unidos en el Mundial de Clubes.