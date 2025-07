Esther y Vicky, récords cruzados entre la experiencia y la juventud

En el estadio Wankdorf de Berna se abrazaron dos futbolistas con catorce años de diferencia que celebraban dos nuevos récords, uno para cada una. Esther González, con un doblete ante Portugal en el debut de España en la Eurocopa, se convirtió en la jugadora más veterana de la historia de la selección en anotar en la competición, con 32 años y 207 días. Vicky López, en la más joven en hacerlo, con 18 años y 342 días.

Dos futbolistas que parecía que no iban a encontrarse nunca. Porque cuando la benjamina empezó a dar sus primeros pasos con la absoluta, en aquella final a cuatro de la Nations League que ganó España en febrero de 2024, Esther —ya en la NWSL estadounidense tras dejar atrás la Liga F y su última etapa en el Real Madrid— había dejado de ser convocada. Hasta que regresó el pasado mes de abril. Y, con su vuelta, Montse Tomé recuperó la versión más goleadora de una selección que echaba de menos a una delantera como ella.

Esther estrenó el electrónico al minuto y medio de partido, tras un pase largo de Olga, un control “un poco raro” y una definición acrobática. “Como delantera te dices: hay que rematar como sea”, contó la andaluza tras el envite. Se la veía especialmente contenta, con un brillo en los ojos que dejaba ver la ilusión que sentía por estar en esta Eurocopa. “Es que no entiendo el fútbol de otra manera que no sea disfrutándolo así. Es un privilegio estar aquí, en Suiza, y con este equipo”.

Y cambió la cara cuando escuchó que ese partido ponía fin al debate sobre si a la selección le faltaba gol. “No sé quién ha dicho eso, pero no creo que a España le falte gol. Todas las centrales hacen muchos, todas las jugadoras tienen mucho gol”, apuntó. “Yo, por supuesto, me guardo muchos para esta Eurocopa, claro”.

En el jardín de su casa

Cuando Vicky, que corrió por el césped como si fuese el jardín de su casa, anotó el segundo, saltó sobre Esther para abrazarla. “Le he dicho que era un golazo y ella me ha dicho que no tanto. ¡Ya me gustaría marcar a mí tirándome de esa manera! Creo que no lo he hecho nunca”, dijo. “Tan joven y con todo lo que le queda por delante… Mueve la bola genial, tiene la capacidad de asociarse, de interpretar muy bien los espacios, de romper… Ha hecho un partidazo. Es increíble y seguirá dando guerra”.

Vicky, en cambio, se fue soltando poco a poco. Hasta que soltó: “De cara al gol hemos sido unas bestias”. Y se rio, porque lo había dicho sin pensar y se dio cuenta enseguida de que tenía todas las cámaras grabándola. Unas horas antes, Tomé le había comunicado que sería titular en su debut en un gran torneo con la absoluta. Un estreno inmejorable que redondeó con el gol. “Es un día que voy a recordar siempre. Me acordé de Dios, que me ha llevado hasta aquí con solo dieciocho años, de mi familia, que es la base de todo, y, por supuesto, de mi madre, que me cuida desde el cielo”.

Vicky López debutó en la Eurocopa como titular y con un gol / RFEF

Alexia Putellas dice que “juega como si llevase aquí diez años”, que “Vicky es Vicky, no viene a sustituir a nadie” —porque jugó en el lugar de Aitana, con la responsabilidad que eso conlleva—, y que “con diecisiete años ya estaba compitiendo contra y con las mejores. Todo el mundo necesita ese tiempo de adaptación. Está más que adaptada ya, no hay que mirar el número”.

Vicky y Esther, dos futbolistas que afrontan el torneo con las ganas de reivindicarse, se gustaron en Berna y disfrutaron juntas. Dos futbolistas que, aunque parecía que no iban a encontrarse, lo hicieron. Y formaron un gran equipo junto al resto. Y eso no es todo. Ahora tienen ganas de más.