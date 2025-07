Faner, capitán del Amics: "La estabilidad de mi familia ha sido clave para seguir en Castelló"

Llega de vacaciones y regresa al Ciutat. ¿Cuál ha sido la primera sensación que ha tenido?

De normalidad. De volver a mi casa, volver a mi sitio. Tranquilidad y estabilidad creo que son las palabras que me vienen a la cabeza de entrada porque el saber dónde voy y tener un mismo sitio de trabajo a mí me influye en el juego y eso lo valoro muchísimo.

¿Ha sido ese uno de los motivos que le han llevado a renovar por el Amics pese al descenso?

Castellón para mí siempre es una opción y siempre lo será. Después de descender de categoría, se ha presentado un proyecto bonito, un reto en el que todos tenemos que dar un empujón, y que te presenten en tu casa un proyecto así, aunque sea en una categoría menos, ha sido un punto a favor. Hemos puesto los pros y los contras en una balanza, y hemos considerado que, sobre todo para mi familia, la estabilidad era un punto fuerte y por eso hemos apostado por seguir aquí.

Entiendo que llega una edad en la que uno no solo piensa en sí mismo sino en la familia...

Yo ya lo he dicho en otras ocasiones. Cuando acabó la temporada, aunque acabé lesionado, en mi mente estaba seguir jugando en la misma categoría (Primera FEB) y al final, viendo las circunstancias del verano, hemos decidido quedarnos en casa. Por suerte, hay un proyecto que a mí también me motiva, que era una de las cuestiones que me preocupaban, porque es un proyecto ganador, un proyecto en el que queda claro que Castellón quiere volver a estar donde se merece, y esa era una de mis prioridades.

Joan Faner, capitán del Amics. / Toni Losas

Fue un palo bajar, pero ahora que han pasado meses, ¿cuál crees que pudo ser la causa principal del descenso?

Yo, desde dentro del vestuario, puedo decir que estábamos todos muy bien, simplemente que las ligas cada vez están más fuertes, los clubs más potentes no suben, y tienes que apostar mucho más por jugadores top para poder competir. Al final, el club hizo la mejor plantilla posible a su manera de verlo y, a partir de ahí, nosotros competimos al máximo, el compromiso era al cien por ciento, pero las cosas no salieron. No creo que fuese un problema del nivel de entrenamientos ni de cohesión del grupo sino que las circunstancias de la liga nos impidieron competir, sobre todo en la segunda vuelta, donde encajamos muchas derrotas seguidas. Y al final, con una dinámica así, lo normal es que estuviéramos peleando por la permanencia, y en ese momento tan clave la cabeza y la mente no las tuvimos limpias y se descendió. Pero eso es el deporte y, aunque al principio es duro, sobre todo para mí que me quedan pocos años, se acaba asumiendo.

Si la Primera FEB ha sido dura, ¿qué nos esperará en Segunda?

Realmente conozco poco la categoría porque, afortunadamente, he podido jugar muchos años en Primera FEB, pero fíjate que bajó Valladolid, está Cáceres ahí, Ibiza lleva tres años que quiere subir, hay otros equipos a los que les están entrando mejores presupuestos... Y quieras o no, hay mucha juventud porque es una liga en la que nos vamos a encontrar mucho talento joven, muchas apuestas de jugador nacional joven porque es una liga para crecer y, de hecho, los dos jugadores que ha cerrado el Amics (Roger Fàbrega y_Pedro García) van por ese camino. Creo que esa será la filosofía de la temporada: equipos jóvenes, con mucha capacidad de talento y de juego rápido, pero menos en capacidad de decisiones.

Y, ¿cómo encaja Joan Faner ahí? Porque el 17 de noviembre cumplirás 35 años...

Yo he hablado con el míster (José Luis Pichel) y me ha puesto las cartas sobre la mesa. Hemos hablado del tipo de filosofía que él quiere, del equipo que quiere y cómo quiere trabajar, y yo creo que encajo perfectamente en sus bases. Además por el pasado que tiene, que viene de la línea de Toni Ten, más todavía. Pero es que realmente creo que cualquier equipo, desde el más humilde hasta el Real Madrid, necesita un poco de todo: jóvenes que empujen y gente que conozca más la liga, situaciones de juego... Yo solo espero que el reto que se nos presenta sea igual para mí que para el joven que venga, que podamos aprender los unos de los otros y, si he de ser un ejemplo para ellos, he de serlo también para mí mismo, así que me toca cuidarme más, tener una rutina mejor...

¿Te has planteado en algún momento dejarlo?

No, ni mucho menos. Cuando acabó la liga por mi cabeza no pasaba dejarlo porque, afortunadamente, no he tenido lesiones graves y siempre he dicho que voy a escuchar mi cuerpo para poder seguir compitiendo a estos niveles. Sí que es verdad que no será a un alto nivel pero es que ahora la diferencia entre estas ligas es muy poca, por lo tanto, hay que seguir haciendo lo mismo.

Has dicho que has de dar ejemplo, ¿es otra responsabilidad más?

Hombre, claro. Yo asumo toda esta responsabilidad y sí que es verdad que cada año que pasa, casi que estoy más nervioso cuando entro en la pista porque quiero seguir haciendo bien las cosas. Pasan los años y la gente espera mucho de un jugador más experimentado y esa presión está y sigue estando, pero por otro lado pienso tampoco tengo que demostrar nada a nadie, así que la presión se la pone uno a sí mismo. Si no quisiera seguir haciendo bien las cosas sería el primero en recoger e irme. Lo tengo claro. Y, en ese aspecto, me gusta el ahora tener esas ganas de empezar porque ese nerviosismo quiere decir que la ambición y la ilusión están.

Antes te he preguntado por tu regreso al Ciutat pero, cuando entró por primera vez va a hacer ahora 13 años, ¿imaginaba que llegaría a estar tanto tiempo aquí? Es el jugador con más partidos en la historia del club.

No, qué va. Y no sé si en estas ligas habrá más jugadores con estas circunstancias... Sí que es verdad que cuando llegué por primera vez aquí me dijeron que iba a tener muchos años por delante, pero no pensaba que fuera a ser verdad. Al final, el tiempo pone a cada uno en su lugar y yo he trabajado bien durante todos estos años y creo que, si me siguen queriendo, es porque algo bien he hecho y porque yo también le he dado al club. Ha sido algo recíproco, una relación bonita que sigue durando en el tiempo. Aquí no solo he construido una carrera deportiva sino también una vida en Castellón.

Es que es tu casa...

Sí, sí, lo considero mi casa y, además, ha salido algo muy bonito para mí, que es poder estar en casa, poder trabajar en casa y tener a mi familia cerca, que es algo que muchos jugadores no pueden decir.

En estos casi 13 años has trabajado con Toni Ten, Juan Antonio Orenga y con Frederic Castelló, ¿con qué te quedas de cada uno?

Sigo teniendo contacto con los tres y espero que sea para muchos años. De todos me llevo buenas experiencias aunque el día a día siempre tienes altibajos.. De Toni me llevo el trato con los jugadores, la dinámica de grupo o la química que había y, además, él apostó por mí y fue el que me enseñó el camino para competir; de Juan, muchos recuerdos y de él como persona porque me ayudó mucho personalmente y eso se lo agradeceré siempre; y_Fede siempre ha sido ese apoyo que necesita el jugador y siempre me ha dado buenos consejos. Al jugar en mi misma posición, de base, siempre me ha dado buenos consejos aunque también me ha echado más broncas porque él veía cosas más exactas que no otros entrenadores, y con eso también se aprende. Y ojalá de José (Pichel) pueda aprender muchas más cosas.

¿Tenías alguna referencia del nuevo míster?

No, no tenía referencias pero sabiendo de dónde viene y si él ha elegido venir es porque se van a hacer bien las cosas.

¿Nos marcamos algún objetivo para la temporada 2025/26?

Creo que el club ya ha marcado sus propios objetivos (ríe). Creo que va a ser un reto bonito, con un proyecto ambicioso y el equipo quiere estar en la parte alta de la clasificación. Hablar de ascenso sería un reto mayúsculo pero estamos en la situación para poder hablar de ello pero sin que sea una obligación, por lo tanto, nosotros no deberíamos ponernos esa presión pero sí me gustaría tener un año con más victorias que derrotas.

Pero esa presión va a llegar seguro porque son favoritos de entrada por su pasado en Primera FEB, ¿no?

Ojalá, pero ¡que esa presión no nos venga en septiembre y que nos venga en marzo! Sería señal de que hemos hecho bien las cosas, por lo tanto, llegar a ese mes o final de temporada con esa presión significaría que la temporada ha salido muy bien o que se ha trabajado bien.

Y más en un año que va a haber bastantes cambios.

Bueno, todos los años el equipo cambia bastantes piezas y creo que el club necesitaba un cambio, y creo ese cambio va a ser bueno para todos y, a partir de ahí, que sea lo que Dios quiera.

Había que dar un paso al frente tras lo que ha sucedido.

Sí, al final hay que tomar decisiones y esas decisiones te pueden llevar a un final feliz o a un mal final, pero esas decisiones hay que tomarlas y hay gente en el club que está para eso y ya el futuro nos dirá si estaban bien o mal tomadas.

¿Sería un fracaso no subir a Primera FEB?

No, y además no me lo planteo así. Viendo las plantillas que se están haciendo en Segunda FEB no sería un fracaso; lo bueno es que hay dos opciones de subir: o subir directamente o tomar el camino de la promoción en la que ascenderán otros dos, y ahí las posibilidades son un poquito más..._Pero igual que las que tienes de descender (bromea).