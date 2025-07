Sergio García y Josele Ballester buscan cantar victoria en el LIV Golf Andalucía

El golfista borriolense Sergio García afrontará a partir de este viernes el reto de ganar por quinta vez en el Real Club Valderrama de Cádiz, en el LIV Golf Andalucía, del circuito saudí, donde ya se coronó el pasado año, y subrayó que más que presión, tiene confianza en sí mismo y en "dar lo máximo". Una competición en la que Josele Ballester, natural de Castelló y de 21 años, participará por primera en un torneo en España como profesional, después de incorporarse a LIV Golf el pasado mes de junio tras ser campeón del Abierto de Estados Unidos amateur el pasado año.

García protagonizó este miércoles una rueda de prensa en el campo de la localidad gaditana de San Roque junto a los compañeros de su equipo, el Fireballs, los españoles David Puig y Josele Ballester y el mexicano Abraham Ancer.

Sergio García es sinónimo de experiencia en el mundo del golf. / EFE

“Jugar enfrente del público español siempre es muy bonito y especial. No lo noto como extrapresión. Afortunadamente, he jugado muy bien en España y siempre es muy especial jugar en tu país”, valoró el jugador castellonense, ganador en Valderrama en 2017 y 2018, cuando el torneo formaba parte del DP World Tour, el circuito europeo, y en la pasada edición, ya como LIV Andalucía.

Según Sergio García, a pesar de que el campo gaditano, considerado uno de los más prestigiosos de Europa, tiene una complejidad técnica especial, para él no representa un problema. “Me encanta este campo, así que no tengo ningún problema con ellos”, dijo García al ser preguntado si se puede coger manía a los ‘greenes’ por su dificultad.

Josele Ballester

El castellonero Josele Ballestar, ante el reto de debutar como profesional en España. / EFE

“Me siento muy ilusionado jugar en Valderrama. Es un sueño. Jugar en España es una mezcla de presión y de apoyo. Si consigues disfrutar, lo único que puede hacer es ayudarte”, afirmó el jugador castellonense, quien ayer, martes, tuvo su primer contacto con el campo gaditano en la sesión de entrenamiento.

Para la joven promesa del golf español, tener a Sergio García en su equipo. “Tenemos el mejor profesor que se puede tener para contarte los secretos del campo”, elogió Ballester.