Florentino se cansa y Xabi planea una reconstrucción en la que se cuestiona incluso a Vinícius y Mbappé

Xabi Alonso vivió su primera noche infausta en el Real Madrid. Y lo hizo tragando saliva en la sala de prensa donde evitó responder las preguntas de carácter individual, especialmente las que cuestionaban a Mbappé y a Vinícius. El de Tolosa se mostró tenso, pero dejó un mensaje con una carga de profundidad importante: “Ahora sé ciertas cosas con certeza, conozco algunos hechos. El Mundial me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar. Habrá cambios. ¿Fichajes? Hay margen”.

15 derrotas y 84 goles en contra

El vasco sufrió en sus carnes el mal que terminó condenando a su predecesor, Carlo Ancelotti. “La falta de compromiso colectivo y sacrificio” que el hoy seleccionador de Brasil ha denunciado en el Madrid durante la temporada. Porque como recordaba Xabi, “este es el último partido de la temporada 2024-25, no el primero de la 2025-26. Ahora toca empezar de cero”. Un final decepcionante que ratifica las sospechas y vicios de una plantilla que venía de ser campeona de Europa y colapsó cuando Florentino metió en el vestuario a Mbappé, que ha sumado 44 goles. El curso termina con 68 encuentros jugados, de los que el Madrid no ganó 23, acabando ocho en empate y 15 en derrota, con 148 goles a favor y 84 en contra. La peor cifra de goles encajados en una temporada de la historia del club, igualado con la 1998-99. Y entre las derrotas, goleadas sonadas ante el Barcelona y PSG, y fiascos de envergadura en Anfield y el Emirates.

Pero más que las cifras son las formas lo que ha encendido las alarmas en el club. El equipo “evidencia una falta de compromiso alarmante”, como dejaron patente Mbappé y Vinícius, en el estadio Metlife ante el PSG. Ante esa actitud y el desequilibrio de una plantilla castigada por las lesiones, Florentino ha tomado la decisión de “entregar el bisturí a Xabi para que reestructure la plantilla y le devuelva el hambre”.

Esta decisión conlleva un escenario nuevo en el que se abre la puerta a más salidas, incluida la de algún peso pesado, y la reestructuración del grupo con más llegadas de las previstas. La idea del club y del técnico es sentarse con todos los jugadores para ver su grado de implicación. Y en esa lista Vinícius es uno de los primeros. La actitud pasota del carioca en el partido y las risas en el banquillo mientras el equipo perdía 3-0 no han gustado nada al presidente. Se ha trabajado en su renovación, más allá de 2027, pero a día de hoy no está clara su continuidad si no se produce un cambio radical en su actitud. Además, su incompatibilidad manifiesta con Mbappé, otro jugador que no muestra ninguna implicación defensiva, penaliza a Vini porque en caso de abrir la puerta a uno de ellos, el Real Madrid apuesta por quedarse con el francés. Así que, como aseguran fuentes del club a EL PERIÓDICO, “la continuidad de Vinícius está en el aire”.

Más salidas y más llegadas

En el grupo de jugadores que se da por hecho que no seguirán aparecen Rodrygo, por quien se escuchan ofertas, un Endrick al que se busca una cesión en un equipo de Champions para que se vaya fogueando, jugadores como David Alaba, y ahora, tras el giro de timón se abre la puerta a otros con mercado fuera y pocos minutos en el Madrid como Brahim o Ceballos. Ni siquiera se descarta la cesión de Raúl Asencio, que no convence a Xabi.

Además de estas salidas, el nuevo escenario también permite la llegada de nuevos refuerzos. Para empezar, el Madrid peina el mercado en busca de un central. Asencio no convence y Alaba está de salida en su último año, por lo que Xabi quiere un refuerzo más que completaría a Huijsen, Rudiger y un Militao que hay que ver cómo regresa tras sus lesiones. Aparte del central el club busca centrocampistas y podrían llegar dos de corte defensivo a medio plazo. Uno con un perfil en el que encajaría el alemán Angelo Stiller, quien sería completado a medio plazo por otros interesantes en el mercado como Konaté, que queda libre en el Liverpool el próximo verano y llegaría libre siguiendo el camino de Alexander-Arnold. Florentino quiere volver a ver “hambre” en la plantilla del Real Madrid y para ello le ha entregado el bisturí a Xabi, cuyas decisiones prometen un verano movido.