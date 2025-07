De Cata Coll a Nanclares: los relevos en la portería de España, una criba con antecedentes crueles

España mantiene desde hace años un bloque intacto. Es una de las fortalezas de la selección: un grupo que lleva tanto tiempo junto que se entiende sin apenas hablar. Y es por eso que se hace extraño cuando hay decisiones que rompen esa monotonía, que para nada siempre es malo. A veces la rutina es la mejor manera de que las cosas funcionen. Sin forzar nada. Pero desde hace años, la posición que más cambios ha dejado ha sido la portería. Cada gran torneo le ha dado un giro a la titularidad bajo palos de España.

Esta Eurocopa no ha sido una excepción. Una amigdalitis dejó fuera a Cata Coll de los primeros partidos de España. Fue en el debut de la selección que Tomé tuvo que tomar la decisión de quién la remplazaría para el duelo ante Portugal: Nanclares o Sullastres. Eligió a Adriana Nanclares, la guardameta del Athletic Club, que a su vez debutaba con la selección. Pese a tener un papel discreto en el partido, no necesitó más para contribuir a la victoria. Para el siguiente partido de fase de grupos, la seleccionadora repitió decisión. Cata estaba mejor, pero aún no plenamente recuperada para ser titular, así que Nanclares volvió a jugar.

La portera española Cata Coll (d) durante un entrenamiento este domingo, en Thun (Suiza), previo al partido de la Eurocopa 2025 que disputan mañana lunes ante Bélgica. / Ana Escobar / EFE

En cambio, contra Bélgica, ya en el partido que cerraba la fase de grupos, la titularidad de Nanclares dejaba un poso distinto. Cata Coll ya había realizado un par de entrenamientos completos, dejando atrás la amigdalitis. Estaba preparada para volver a jugar, pero Tomé decidió darle continuidad a Nanclares. Todo un mensaje. "Nos da seguridad. Está preparada. Ha demostrado mucha madurez para su edad.Es importante que el grupo sepa que puede contar con más de una portera de garantías", dijó Tomé sobre el papel de Nanclares en esta Eurocopa.

Tras la palabras de la seleccionadora nacional no hay indicios que dejen ver que Tomé le va devolver el sitio a Cata Coll. ¿Ha decidido definitivamente que Nanclares será su portera para esta Eurocopa? Viendo la manera en que se han gestionado los últimos relevos en la titularidad en la portería, bien podría ser.

Antecedentes parecidos

La realidad es que los cambios en la portería de España vienen siendo habituales. Sin ir más lejos, Cata Coll asumió la titularidad en el partido de cuartos de final del Mundial de 2023. Fue una decisión del exseleccionador Jorge Vilda, quien le retiró la titularidad a Misa Rodriguez. La portera del Real Madrid llevaba siendo titular desde que el puesto quedó libre tras la renuncia de Sandra Paños, que formaba parte del grupo de "las 15", después de la Eurocopa de 2022. Tras meses de ausencia, cuando quiso volver, el seleccionador no volvió a llamarla. Ahí fue cuando Misa cerró su papel protagonista con España. Lo jugaba todo y era un seguro para el equipo, que se sentía seguro con la guardameta.

La portera de España Misa Rodríguez (c) se lamenta tras encajar el tercer gol de Suecia (1-3) durante el encuentro del grupo D de la Liga de Naciones entre España y Suecia, este martes en el Estadio La Rosaleda en Málaga. / Jorge Zapata / EFE

Misa fue titular de inicio en Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La fase de grupos la disputó sin oposición. Pero todo cambió en octavos de final. Jorge Vilda la condenó al banco por una disputa interna antes del partido del contra Suiza. Fue un golpe duro para la guardameta del Real Madrid, que vio su posición debilitada. No volvió a la titularidad desde entonces, siendo suplente en los Juegos Olímpicos y ya no entrando en la lista para la Eurocopa de este verano en Suiza. Sin duda, otro relevo mal gestionado en la selección.

La decisión que tome la seleccionadora nacional de cara al partido de cuartos de final contra Suiza de este viernes marcará la tónica bajo palos de ahora en adelante. En cualquier caso, la que no sea elegida recibiá un mensaje meridiano sobre su papel en el equipo.