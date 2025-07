El Club de Pàdel Catí es proclama campió de la I Lliga Comarcal de Pàdel Activa’m

El Club de Pàdel Catí es va alçar amb el títol de campió de la I Lliga Comarcal de Pàdel Activa’m, després de véncer amb autoritat el CP Xert en la gran final disputada a la pista municipal de Xert. El conjunt catinenc, líder indiscutible de la fase regular, va confirmar la seua superioritat en una final molt disputada i davant un públic entregat, tancant així una temporada excel·lent.

Una competició pionera i amb gran acollida

La Lliga Comarcal de Pàdel Activa’m ha estat impulsada com a projecte pilot amb voluntat de continuïtat. La competició s’ha desenvolupat entre febrer i juliol de 2025, amb la participació de deu equips mixtos dels següents municipis : Albocàsser, Atzeneta del Maestrat, Benassal, La Serra d’En Galceran, Catí, Vilafranca, Les Useres, Xert i Tírig. Més de 120 jugadors i jugadores, de totes les edats i nivells, han pres part en un total de 18 jornades de lliga regular a doble volta, seguides d’una fase final tipus “Final Four”.

El Club de Pàdel Catí s’ha alçat amb el títol de campió de la I Lliga Comarcal de Pàdel Activa’m en la final davant el Xert. / Activa’m

El CP Catí domina la fase final

El CP Catí, que ja havia finalitzat la fase regular en primera posició, va accedir a la final després de superar dissabte 12 de juliol el CP Tírig a les semifinals, disputades a les pistes cobertes de Padel Stroke Indoor Vinaròs a causa de les previsions meteorològiques adverses. En l’altra semifinal, el CP Xert es va imposar al CP Vilafranca.

Semifinals – Dissabte 12 de juliol

CP Catí 3 – 0 CP Tírig

Aarón i Segarrí (Catí) a Lopo i Mike (Tírig): 6-4, 6-2

Pere i Roger (Catí) a Joan R. i Carmen (Tírig): 6-2, 6-7 (6-8), 6-1

Rober i Marius (Catí) a Ernest i Joan O. (Tírig): 6-3, 4-6, 6-1

CP Xert 2 – 1 CP Vilafranca

Marc i Enrique (Xert) a Antonio i Carlos (Vilafranca): 7-6 (10-8), 6-2

Carlos i Alberto (Vilafranca) a David C. i Juanjo (Xert): 6-4, 6-7 (4-7), 6-3

Martí i David B. (Xert) a Serafín i Antonio (Vilafranca): 3-6, 2-6

CP Vilafranca aconsegueix el tercer lloc

El partit pel tercer i quart lloc es va disputar diumenge al matí. El CP Vilafranca es va imposar al CP Tírig per 2-1:

Rubén i Alberto (Vilafranca) vs. Lopo i Ernest (Tírig): 6-4, 4-6, 6-1

Carlos M. i Carlos T. (Vilafranca) vs. Joan R. i Mike (Tírig): 4-6, 6-4, 5-7

Antonio i Carlos (Vilafranca) vs. Carmen i Berant (Tírig): 0-6, 0-6

El CP Catí, campió indiscutible

La gran final es va disputar diumenge a les 18.00 h. El CP Catí va desplegar el seu millor joc i es va imposar al CP Xert per 3-0, confirmant el seu lideratge:

Aarón i David (Catí) a Marc i David B. (Xert): 6-4, 6-2

Pere i Roger (Catí) a Alejo i Jairo (Xert): 6-1, 6-4

Rober i Marius (Catí) a Francis i Enrique (Xert): 3-6, 1-6

Acte de cloenda institucional

La jornada va concloure amb l’acte de lliurament de trofeus, presidit per l’alcaldessa de Xert, Susana Sanz; la regidora de l’ajuntament de Catí, María José Puig; el regidor de l’ajuntament de Xert, Ferran Beltrán i Maty Ansuategui, en representació de l’empresa patrocinadora Venta El Maestrazgo. Tots quatre van destacar l’exemplaritat esportiva i el compromís dels equips participants, així com el gran ambient viscut al llarg de tota la competició.

El Club de Pàdel Xert, subcampió de la I Lliga Comarcal de Pàdel Activa’m. / Activa’m

Una aposta per l’esport comarcal

La I Lliga Comarcal de Pàdel Activa’m ha esdevingut una iniciativa de gran valor per al foment de l’activitat física, la cohesió territorial i la dinamització esportiva als municipis del Maestrat i voltants. L’èxit organitzatiu i la participació massiva han posat de manifest el potencial d’aquest format per créixer en pròximes edicions, incorporant nous equips i categories, i consolidant-se com una cita esportiva de referència al territori.