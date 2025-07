Sergio García empeora, pero supera el corte en el Open Británico

El castellonense Sergio García confesó estar «frustrado» por las «barbaridades» cometidas en su actuación en la segunda jornada del Abierto Británico y por «los golpes regalados», que le hicieron acabar +2 en el día y +1 en el global, lo que le aleja mucho de la cabeza (en -10) en el último major de la temporada. El de Borriol, 51º, consiguió pasar el corte, pero estuvo lejos del rendimiento esperado.

Al término del día, García se mostró molesto por su rendimiento y por el doble bogey que hizo en el primer tramo, a lo que añadió otros dos hoyos con un golpe por encima del par que eclipsaron los dos birdies que sumó.

«El problema ha estado en varios sitios, pero es lo que hay. No empiezas muy bien, te recuperas y luego, no sé, parece que intentas fallar el corte a posta. No es eso, pero es la sensación que te da. Aparte de todas las barbaridades que he hecho en el campo, parece que voy a estar el fin de semana», afirmó el golfista castellonense, sincero como siempre.

Preguntado si estaba enfadado con los dos bogeys cometidos en los hoyos 13 y 14, Sergio García respondió: «Tenía que estar feliz ¿no? ¿Contento de cagarla por todos los lados? Pues claro, cómo no voy a estar frustrado. Empiezo mal, me recupero, estoy peleando y hago dos bogeys absurdos. ¿Tengo que estar feliz por eso?».

El ganador del Masters de Augusta de 2017 lamentó no haber aprovechado que el campo Royal Portrush (Irlanda del Norte), en el que se disputa el Abierto Británico, estaba «ideal para haber hecho tres, cuatro o cinco bajo par». «Pero si no juegas del todo bien y vas regalando golpes por todos los lados, es más complicado», se reprochó.

El fin de semana

García, que no tiene asegurada su participación en la Ryder Cup de otoño, se mostró escéptico con el rendimiento que pueda tener en las dos últimas jornadas del torneo: «Vamos a intentarlo, pero no soy capaz de ver el futuro. A ver qué tal lo hacemos».

En ese sentido, el golfista castellonense dijo desconocer qué le está pasando en los grandes torneos esta temporada: «La semana pasada le pegué muy, muy bien, y pateé muy mal. Esta semana no estoy pegando tan bien, ayer pateé bien y hoy no tan bien. La verdad es que siempre parece que hay algo. No sé cómo encontrarlo», reflexionó, por último.

El liderato y los españoles

No le fue mucho mejor a Jon Rahm. El jugador vasco, que finalizó al par, queda a diez impactos del estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, quien, con una sobresaliente actuación pasó a liderar el Open con -10, uno de ventaja con el inglés Matthew Fitzpatrick, segundo con -9.

Tan solo un golpe le faltó a Scheffler para haber empatado el récord del campo de Royal Portrush en una segunda ronda, en manos del mítico Greg Norman desde 1986, pero su último putt se quedó en el filo del hoyo.

El tercer español en liza, Ángel Hidalgo, se despidió del torneo al acabar con +3 en el global.