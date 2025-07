La confesión de Sara Sorribes: «Hay que ser valiente para saber decir: ¡necesito parar!»

Llevaba años sufriendo en silencio, sonriendo aunque no le apeteciera, entrenando por entrenar y compitiendo por competir. Hasta que un día rompió a llorar y dijo: «¡Basta!». Y le pasó delante de su abuelo materno, el padre de Manoli Tormo, su madre, quienes han estado ahí viéndola crecer, viéndola ganar y, últimamente, viéndola sufrir. A sus 28 años, Sara Sorribes Tormo (la Vall de Uixó, 8-10-1996) ha sufrido en sus carnes el otro lado del deporte, el no tan bueno, el que no habla de dinero, ni de fama, ni de títulos... ni siquiera de deporte. ¡El lado mental! Esa parte del ser humano que cuando flaquea es muy difícil de saber controlar e incluso de superar.

La vida le regaló un premio inimaginado, cuando estaba a punto de arrojar la toalla, cuando incluso el día antes de viajar a París no tenía fuerzas ni de viajar: una medalla, la de bronce, en los JJOO 2024.

Caprichos del destino. Justo ahora tres meses después, tras participar con España en las semifinales Billie Jean King Cup (la Davis femenina) y clasificar a la Armada para la final, anunciaba su retirada temporal de las pistas, y solo ella sabrá si volverá.

Con las pilas recargadas, una sonrisa que denota que, como ella dice, ha recuperado su vida, y sin la losa mental de la autopresión que sufría, la exnúmero 32 del ránking de la WTA atendió distendidamente a Mediterráneo, rompiendo su silencio, siendo valiente y atreviéndose a hablar de aquello que hasta hace poco era tabú.

«He aprendido que no pasa nada por parar. Hay que ser también valiente para reconocer que necesitas ayuda y cuidarte, renunciando a algo que amas, aunque resulte liberador», reconoció.

El día que dijo «hasta aquí»

Sara se arrancó a contar cómo detectó su problemática mental. «Recuerdo muy bien el momento en el que dije ‘¡necesito parar!’ Fue algo que venía sintiendo desde hacía tiempo, pero que no quería ver del todo. Hasta que un día, simplemente, supe que no podía seguir así», confesó, añadiendo que «fue duro, porque parar implica renunciar durante un tiempo a algo que amas. Pero también fue muy liberador. Sentí que era necesario para poder seguir bien a largo plazo».

La valldeuxense sonríe y con la cara alta y mirando a los ojos es capaz de encarar el problema: «No quería ocultar nada, ni fingir una lesión, y para eso también hay que ser valiente. He aprendido mucho sobre mí y sobre cómo quiero vivir este deporte. A veces pensamos que parar es retroceder, pero para mí ha sido todo lo contrario».

«Parar me ha permitido darme cuenta del cariño que me profesa mucha gente, dentro y fuera del deporte. Eso para mí ha sido muy importante también», destacó.

El consejo de Sara

La ganadora de dos torneos individuales de la WTA y de seis títulos en dobles (fue 17ª del mundo por parejas), dio un consejo a las personas que conviven con un problema mental: «Que escuchen su cuerpo y su cabeza». «Que no se comparen. Que no hay un único camino ni una única forma de hacer las cosas. Y que el entorno es clave: tener a personas que te entiendan, que te apoyen sin presionarte, marca la diferencia», enfatizó.

Sorribes arguyó que en estos meses de break, «el apoyo de mi entorno ha sido fundamental». «Saber que están ahí, aunque no estés ganando partidos, te da una tranquilidad enorme. Mi familia, mis amigos, mi equipo y mis espónsores me han acompañado desde el respeto y el cariño. No me han pedido nada, solo han estado. Y eso, en momentos así, vale mucho más que cualquier título o medalla», argumentó.

Reconocida el pasado 18 de julio con el Premio Mujer del Mediterráneo 2025, concedido por Mediterráneo, Sara sonríe con el premio en la mano y confiesa que ahora es feliz. «He hecho más cosas en estos tres meses que en toda mi vida», finalizó entre sonrisas. Ojalá algún día vuelva a sonreír con una raqueta en la mano.