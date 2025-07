Sergio García y la Ryder Cup: decisiva cuenta atrás

Sergio García expresó su confianza el pasado domingo en que, a pesar de no haber sido buena su actuación en el Abierto Británico (34º con -3, muy lejos del ganador, el estadounidense Scottie Scheffler, con -17), pueda formar parte del equipo europeo de la Ryder Cup que se disputará a finales de septiembre en Nueva York, al afirmar que «quedan bastantes semanas» para poder hacer méritos.

«No creo que sea la última oportunidad: creo que todavía quedan bastantes semanas», esgrimió. «El equipo no se escoge la semana que viene», ahondó. «Quedan semanas importantes en las que tengo que seguir demostrando que voy mejorando y luego se verá (...)», comentó el borriolense a los medios tras la última jornada del Abierto Británico disputado en el campo de Royal Portrush (Irlanda del Norte).

Para el jugador de Castellón sería especial poder participar por 11ª vez en el torneo entre Europa y Estados Unidos: «Significaría mucho para mí estar allí». «Si puedo ayudar al equipo, ese es mi objetivo principal, siempre lo he dicho», comentó sobre la cita neoyorkina. «Creo que puedo aportar cosas al equipo», insistió el de la Coma.

La decisión de incluir o no al brillante jugador castellonense depende del capitán del equipo, el británico Luke Donald, quien puede elegir arbitrariamente a seis jugadores, que se añaden a los otros seis que se ganan la plaza de forma automática por ser los mejores europeos en la clasificación mundial.

El hándicap del circuito saudí

En el caso de Sergio García, éste no puede acceder por la vía de los puntos al formar parte del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí, cuyos torneos no cuentan para el ránking oficial.

El laureado golfista provincial aseguró que ha conversado en los últimos días con Donald, quien le ha transmitido que la decisión de contar o no con él se ceñirá a criterios deportivos, no a consideraciones políticas por pertenecer al LIV.

«Eso es lo que me ha dicho», admitió. «Se trata de cómo está mi juego y lo que puedo aportar, lo que puedo sumar al equipo, tan simple como eso», detalló. «No le tengo que convencer yo: el que tiene que estar convencido es él», observó. «Sabe lo que puedo aportar; y lo que yo le diga, no debería de cambiar su manera de pensar», afirmó. «Si él cree que merezco estar ahí y puedo aportar al equipo, estaré; y si cree que no, no estaré, es tan sencillo como eso», manifestó el borriolense.

Lo más cercano

Hablando del LIV, la próxima cita será esta misma semana, entre el viernes y el domingo, en el JCB Golf & Country Club, en la campiña de Staffordshire (Gran Bretaña). Allí volverá a formar equipo, los Fireballs, con el también castellonense Josele Ballester.