Los Warriors, los 'amos' de La Plana Sport Castellón

Gran actividad en La Plana Sport con el torneo nacional Warriors Tour, después de haber pasado por las sedes más importantes del territorio nacional esta semana toca en las instalaciones de Castellón.

El sábado pasado dio comienzo la fase previa y el miércoles dará inicio el cuadro final de todas las categorías (sub 10, sub 12, sub 14, sub 16). Desde el inicio ha habido gran ambiente con más de 80 partidos en cada jornada. De hecho, más de 450 jugadores están participando en este torneo perteneciente a uno de los más prestigiosos circuitos a nivel nacional que lleva una década disputándose por los principales clubs de España. Juegan las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, masculina y femenina.

Sede fija

Desde hace ya varios años, La Plana Sport Castellón se ha convertido en sede fija de este circuito en el que participan jugadores de muy diversas federaciones territoriales, como son la de Barcelona, Madrid, Bilbao, Gijón, Zaragoza, Mallorca, Tenerife… por lo que atrae hasta nuestra provincia a las mejores raquetas nacionales de todas las categorías de menores creándose un estupendo ambiente en las instalaciones con dos mil visitantes entre jugadores, entrenadores, familiares… que llenan el club y disfrutan del buen ambiente tanto dentro como fuera de las pistas.

Las finales

Las jornadas finales tendrán lugar el sábado 26 y el domingo 27 por la mañana, arbitradas todas ellas por jueces de silla. Tras las finales se hará la entrega de trofeos y premios del torneo. Tanto jugadores como técnicos y familiares se han alojado en el Hotel Bag, Hotel Herreros y otros de la capital. Jorge Bellés, director del torneo, ha encabezado la organización de esta prueba. Con él un equipo de técnicos y árbitros, con Rafa Subinas como juez árbitro. Tampoco ha faltado en las instalaciones durante la semana el director del Circuito, Héctor García.