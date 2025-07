Muere Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre, a los 71 años

Terry Gene Bollea, conocido mundialmente como Hulk Hogan, ha muerto este jueves a los 71 años en su domicilio de Clearwater, Florida, tras sufrir un paro cardíaco. La noticia fue confirmada por medios estadounidenses como TMZ y posteriormente difundida por otras fuentes oficiales del entorno del exluchador.

Figura central de la lucha libre profesional durante las décadas de los 80 y 90, Hogan se convirtió en un fenómeno de masas gracias a su carisma, su físico imponente y su inconfundible personaje de héroe musculoso y patriótico. Su presencia fue clave en la consolidación de la WWF (hoy WWE) como espectáculo global.

Durante su carrera, fue doce veces campeón mundial, y protagonizó combates memorables contra íconos como André the Giant, Randy Savage o The Ultimate Warrior. En 2005 fue incluido en el Salón de la Fama de WWE, y su influencia trascendió el ring, llegando al cine, la televisión y la cultura popular. Participó en películas como 'Rocky III' y en el programa 'Hogan Knows Best', que mostraba su vida familiar.

En los últimos años, Hogan había sufrido diversos problemas de salud, incluyendo operaciones en la espalda y el cuello. Aunque recientemente su entorno había asegurado que se encontraba estable, un paro cardíaco fulminante ha puesto fin a su vida.

Diversas personalidades del mundo del wrestling como Ric Flair y del entretenimiento han comenzado a rendir homenaje al que fuera uno de los luchadores más influyentes de la historia. La WWE ha anunciado que prepara un tributo especial en sus próximas emisiones.

Hulk Hogan deja tras de sí un legado indiscutible en la historia del deporte espectáculo, como símbolo de una época dorada y como uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento deportivo a nivel mundial.

