La crónica del Infinitri Sprint de Vila-real 2025

El río Millars y el Termet de Vila-real han vuelto a ser escenario de una de las citas clásicas del calendario deportivo en la provincia: el Infinitri Sprint Triatlón de Vila-real. Casi 300 atletas remontaron 750 metros del río a nado, seguidos de 20 kilómetros en bicicleta y cinco a pie, en un triatlón exigente que este año estrenaba la modalidad de relevos.

Joan Rubert Martí (Club Triatlón Orihuela) y Claudia Roger Gil (Tripuçol) subieron a lo más alto del podio en la general.

Chicos

Rubert cruzó la meta en 1:03.20 tras dominar desde la natación. «He salido a tope en el agua y, como vi que no me seguían, aflojé un poco y tiré fuerte en bici. En la carrera me relajé al principio pensando que tenía ventaja, pero al ver que el segundo venía pisando fuerte, tuve que apretar hasta el final. Ha sido una carrera durísima», valoró a su llegada a meta.

Chicas

En la general femenina, la joven Claudia Roger se llevó la victoria con un tiempo de 1:10.03. «La verdad es que no me esperaba encontrarme tan bien. He nadado con alguien a los pies todo el rato, pero en bici he podido rodar sola muy cómoda. Luego he corrido controlando, porque las escaleras son mortales. Estoy muy contenta de ganar aquí, en casa», afirmó.

Búscate en la galería del Infinitri Sprint Vila-real / Toni Losas

Relevos

La gran novedad de esta edición ha sido la modalidad por relevos.

En la categoría masculina, el equipo Team Sissa 1 se alzó con la victoria con un tiempo de 1:08.12. En féminas, el triunfo fue para Lasmamisvips-A, que pararon el crono en 1:22.11; mientras que, en equipos mixtos, el Triatlón Castellón 5553 se hizo con el primer puesto con un tiempo de 1:18.40.

Pincha aquí para ver la clasificación.

En la entrega de trofeos, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, destacó el Infinitri Sprint como uno de los pilares de la apuesta municipal por el deporte y la salud como eje de turismo y economía.