Noelia Masiá, el faro del baloncesto de Castellón

La próxima temporada, la élite del baloncesto femenino español contará con la presencia de la moncofina Noelia Masiá Llanes, quien con 27 años se ha convertido en el faro del CAB Estepona. El juego desplegado por la alero-escolta provincial y sus canastas fueron clave en el ascenso a la máxima categoría del conjunto andaluz, que seguirá disfrutando de toda una líder en la cancha.

«La verdad es que hicimos una liga excepcional. Luchamos todos los partidos porque la meta no era otra que llegar al play-off, jugarlo y ganarlo, y eso es un mérito muy importante, que tienes que vivirlo para saber lo que es», explica Masiá a Mediterráneo. «Hoy por hoy estoy muy contenta, llevo dos años siendo la capitana y el baloncesto es un juego en equipo; cada jugadora tiene un papel y el mío, como capitana, es que el equipo funcione. Tenemos jugadoras muy determinantes en anotaciones, pero es el juego en general y la táctica en cada momento y según el resultado la que hace explotar a estas jugadoras», añade la deportista de Moncofa sobre la campaña 2024/25.

Fue a la segunda cuando llegó la vencida para Noelia Masiá, que se quedó a las puertas de subir el curso pasado, pero que el próximo será la única jugadora provincial en la máxima categoría nacional: «La temporada pasada perdimos en la final four, pero fue un chute de energía para nosotras porque mirabas alrededor y tenías a todo un pueblo apoyando al equipo, por eso este ascenso es todo un premio para nuestra gente».

«Me siento muy querida»

Y es que si por algo se caracteriza la afición del CAB Estepona es por cómo vive y siente el baloncesto, y eso es algo que ha marcado a la jugadora moncofense desde su llegada en la campaña 2021/22. «La afición es espectacular, no lo he visto en ningún sitio. Van a ver a su equipo y desde el primer minuto te mete en el partido. No ganamos solo por nosotras, ganamos por ellos porque desde el primer día que aterricé en este equipo, me siento querida y sobre todo valorada. Llevo dos años siendo la capitana y para mí son mi familia», remarca Masiá.

Antes de aterrizar en tierras malagueñas, la moncofina jugó en el Salesianos Burriana, Nou Bàsquet Femení, Ros Casares, Picket Claret de València, Unicaja de Málaga (donde la competición paró en 2020 por el covid) y el Arxil de Pontevedra. «Cuando estaba en Málaga necesitaba un cambio de aires, otro rol y más protagonismo porque quería intentar explotar como jugadora, por eso cambié el Unicaja por el Arxil y luego, cuando finalicé la temporada 2020/21, me llegó una oferta del Estepona y decidí aceptarla porque siempre habían crecido montando equipos muy competitivos», comenta Noelia, quien además de ser jugadora profesional de baloncesto es Técnico Superior en Dietética y cuenta con un Máster en Nutrición Deportiva y otro en Nutrición en la Mujer, y cuida al detalle todos los aspectos que envuelven la preparación de la temporada.

«A la próxima campaña le pido más alegrías que disgustos; será una temporada muy dura porque venimos de perder solo cuatro partidos de 35 disputados, y espero que las lesiones nos respeten. Mentalmente tenemos que ser fuertes, ser las que somos y disfrutar porque el objetivo es mantenernos», concluye.