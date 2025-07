'Chacho’ y Scariolo buscan un escolta que ponga la guinda a un Real Madrid reforzado con más comodines que estrellas

El ‘Chacho’ Rodríguez peina el mercado buscando la última pieza de la plantilla del Real Madrid 2025-26. El colofón para el grupo con el que Sergio Scariolo armará un equipo que debe luchar por renovar el título de Liga y convertirse en candidato en la Euroliga. Los objetivos son ambiciosos en el club de cara a este regreso de Sergio Scariolo, que ha firmado por tres temporadas con los blancos. De cumplir el contrato, será la etapa más larga del italiano en el club. Para tratar de llegar hasta junio de 2028 el actual seleccionador ha ido armando una plantilla que ofrece posibilidades muy diferentes a la que había la pasada temporada.

Staff NBA

Carlos Ocaña, sucesor en la dirección de la sección de baloncesto del Real Madrid de Juan Carlos Sánchez, y Sergio Rodríguez han cerrado, de momento, cinco salidas y cuatro fichajes. Además del fichaje de un Scariolo que llega acompañado de un staff técnico de formato NBA con seis ayudantes. El segundo entrenador y especialista defensivo es Luis Guil, su alter ego en la Selección Española. Guil viene de pasar año y medio en Palencia. A su lado estará como entrenador ayudante Stefan Ivanovic, hijo del mítico Dusko Ivanovic, que ocupó este rol la pasada temporada en la revelación de la Euroliga: el Paris Basketball. A su lado estará un Lolo Calín que sumará su novena temporada en el Madrid.

En el tema de scouting y vídeo y análisis estará ‘Piti’ Hurtado, que ha compaginado banquillos, como el de la selección jordana, con su papel de comentarista en televisión. Matteo Cassinerio llega desde la Virtus para trabajar a la sombra de Scariolo, con quien ya estuvo en la última aventura en un club en Euroliga del italiano. Y completa el equipo David Gimeno, llegado del Joventut de Badalona para servir de enlace entre el equipo Sub-22 y el primer equipo.

Chuma Okeke, nuevo jugador de la sección del Real Madrid de baloncesto / Real Madrid

Cinco salidas

Respecto a la plantilla, el nuevo Real Madrid será un equipo que generará mucho juego desde el bote y convertirá la defensa en la pintura en uno de sus rasgos más reconocibles. En la plantilla se mantienen Facundo Campazzo, Andrés Feliz y Sergio Llull en el perímetro. Mario Hezonja hará las veces de alero alto o ala-pívot, mientras Usman Garuba, Bruno Fernando y Eddy Tavares cierran la pintura y el juego por encima del aro.

Cinco han sido las salidas. Hugo González, que se ha incorporado a los Boston Celtics, y Eli John Ndiaye, que se marcha a Atlanta para tratar de ganarse un hueco en el roster de los Hawks, se han marchado a la NBA. A ellos se suman los dos jugadores que menos protagonismo han tenido en la recta final de la temporada, Serge Ibaka y Xavier Rathan-Mayes, quien se ha ido al Batern. Y cierra la lista de bajas la salida de Dzanan Musa, que ha firmado por tres temporadas (y una cifra que ronda los 10 millones de dólares) con el Dubai BC, equipo que estrenará proyecto en la Euroliga.

Cuatro llegadas

Para cubrir esas salidas se han producido hasta el momento cuatro llegadas. Theo Maledon (1,93) tendrá el protagonismo ofensivo del que no dispuso Rathan-Mayes, siendo el francés un jugador con más baloncesto en las manos que el estadounidense, aunque también tiene puntos. Para ocupar el lugar de Ndiaye llega Chuma Okeke (2,01), el ex de los Cavaliers, un jugador que ronda los metros, pero con un físico que le convierte en un jugador rocoso cerca del aro y con mejor mano desde el exterior que el internacional español. Un jugador que llega para dar descanso a Hezonja y ayudar a defender dentro.

El rol del italiano Gabriele Procida (1,98) puede asumir el rol que tenía Hugo González. Un jugador de enorme talento en plena fase de desarrollo que irá creciendo bajo la tutela de Scariolo. El alemán David Kramer (1,98) es, junto a Maledon, el segundo fichaje que dejó cerrado Alberto Herreros antes de salir. Un tres con muy buena mano, gran salida de bloqueo, buena lectura táctica y más rango defensivo del que tenía Musa, por ejemplo. Llega de Tenerife para dar profundidad y equilibrio a la plantilla, además de no supone riesgo para el Madrid al no ser un fichaje caro y firmar por una temporada. Cuatro fichajes que no son especialmente costosos, que tampoco suman muchos centímetros, pero que sí ofrecen a Scariolo opciones al ser gente versátil y con capacidad para asumir roles definidos.

Sin embargo, el proyecto quedará coronado por la llegada de un 2 por el que el Real Madrid apostará fuerte, a juzgar por el tipo de jugador que ha estado monitorizando. La ambiciosa oferta por dos temporadas a Micic de ‘Chacho’ antes de que firmase por Hapoel, y el coqueteo con Lonnie Walker, a quien se descartó por su insistencia en dejar abierta la puerta a la NBA, algo que ya pasó la pasada temporada, denotan que se van a poner huevos en esa cesta. Al no haber gastado mucho en Kramer, Procida y Okeke, tiene más margen económico para apostar por un jugador con más jerarquía que complete un perímetro con mucho baloncesto y puntos junto a Campazzo, Feliz, Llull y Maledon. Scariolo y ‘Chacho’ comparten la idea de generar desde el bote y apostar por el trabajo físico en la pintura. El fichaje de este 2 es una prioridad, pero no corre prisa porque podría cerrarse ahora o esperar a ver cómo transcurre el Eurobasket por ver si se abre alguna ventana de oportunidad durante el mismo. Lo que sí parece claro es que el quinto refuerzo podría ser decisivo para definir el calado del Real Madrid de Scariolo.