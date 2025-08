El Club Natació Vinaròs es veu abocat a abandonar la piscina Servol

La junta directiva del Club Natació Vinaròs va convocar una assemblea extraordinària per a informar als socis sobre la impossibilitat de continuar assumint el cost de la piscina, que és propietat de la Fundació Caixa Castelló i està gestionada per una empresa privada. Aquesta situació ha comportat la finalització del contracte amb l’empresa gestora i deixa a l’aire la continuïtat de l’activitat del club a Vinaròs a partir de setembre.

Segons aquest contracte, signat en 2019, el club disposava d’espai per a desenvolupar totes les activitats d’aigua dirigides en horari de vesprada, incloent-hi els cursets de natació i els entrenaments de competició, a canvi d’una quantitat econòmica, que en la present temporada ascendeix a 114.000 € anuals, així com dels salaris dels socorristes durant tot l’horari d’obertura de la instal·lació.

L’increment del preu del contracte amb l’IPC, l’augment dels costos salarials i federatius, així com la disminució dels ingressos provinents dels campus i de la subvenció municipal, han generat pèrdues durant els darrers anys que comprometen la viabilitat futura del club. A més, la imminent posada en marxa de la piscina municipal de Benicarló, amb unes instal·lacions renovades i una oferta de cursets més econòmics subvencionats per l’Ajuntament de la ciutat veïna, ens fan témer un empitjorament de la situació.

Negociació

Durant les darreres setmanes el club ha intentat negociar una rebaixa del preu del contracte amb l’empresa gestora. Fins al moment, però, aquesta ha mostrat poca predisposició a arribar a un acord.

Reunions

Per altra banda, des de l’any 2022 s’han mantingut diverses reunions amb els diferents equips de govern municipal en què el club ha posat de manifest el greuge comparatiu que pateix respecte a la resta d’entitats esportives del municipi, que fan ús de manera gratuïta d’instal·lacions municipals.

Recentment, el club ha presentat a l’actual govern municipal un estudi comparatiu amb els principals clubs del nostre entorn (Castalia Castelló, Vila-Real, Amposta i Tortosa) on es demostra que, tenint en compte la subvenció municipal que rep cada club i el cost de la instal·lació on entrenen, el Club Natació Vinaròs rep una ajuda de l’Ajuntament per esportista de competició 256 € inferior a la mitjana. L’estudi també reflecteix que els nadadors vinarossencs paguen la quota més alta i que entrenen un número d’hores setmanals molt similar a la resta de clubs.

L’Ajuntament ha manifestat la voluntat d’augmentar la subvenció tot i que només garanteix una pujada d’un 10%, xifra que suposa recuperar l’ajuda que el club ja va rebre en 2022 i que és insuficient per a cobrir les necessitats actuals.

Reivindicació

Altrament, en aquestes converses el club ha continuat reivindicant la construcció d’una piscina municipal com a solució definitiva al problema. Cal recordar que, en 2021, l’Ajuntament va contractar a una empresa especialitzada la redacció d’un Pla Estratègic i Director d’instal·lacions esportives on es constatava que, basant-se tant en criteris tècnics com en les opinions ciutadanes, la piscina municipal era la principal necessitat de la ciutat en l’àmbit de l’esport.

L'equip de govern actual ha fet bandera del suport a l’esport local però la natació continua sent la gran oblidada, tot i que som el club que aporta més esportistes d'elit al municipi.

La junta directiva va traslladar als socis que, de no canviar la situació en els pròxims dies, el club es veurà abocat a traslladar la seua activitat fora del municipi amb el greu perjuí que això representa per a les famílies dels esportistes i per a l’entitat. El club sopesa com a principal alternativa la piscina d’Alcanar, que ofereix millors condicions econòmiques. Diverses persones assistents van proposar portar a terme accions de protesta per a exigir una solució al problema.