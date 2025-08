Svitolina pierde contra Osaka y sufre la furia de los apostantes en redes: "Ojalá te mueras"

La tenista japonesa Naomi Osaka derrotó este martes a la ucraniana Elina Svitolina en Montreal clasificándose para su primera semifinal de un Masters 1.000 desde 2022. En el encuentro, Svitolina no tuvo ninguna opción y temrinó perdiendo por (6-2, 6-2). Más allá de la decepción de la propia tenista por su actuación, su derrota causó un fuerte descontento entre quienes habían apostado a su favor al encontrarla ligeramente favorita y ha desencadenado una brutal agresión en redes. La tenista denunció públicamente horas más tarde el acoso al que estaba siendo sometida por parte de apostantes descontentos que le inundaron las redes de amenazas y comentarios desagradables.

"Ojalá te mueras hoy", "suicídate zorra stúpida" o "el karma te devolverá esto, zorra corrupta", son tan solo algunos ejemplos compartidos por la propia deportista como muetsra de los abusivos comentarios que estuvo recibiendo en sus cuentas desde su derrota. Ante tal acoso, Svitolina decidió alzar la voz y hacer publicos los mensajes para exponer a quienes la han amenazado en redes.

"A todos los apostantes: antes que deportista, soy madre", escribió la tenista de 30 años, en una historia de Instagram en la que adjuntó capturas de pantalla de los mensajes que incluían amenazas de muerte. "La forma en que habláis a las mujeres, a las madres, es VERGONZOSA. Si vuestras madres vieran vuestros mensajes, se sentirían disgustadas" añadió junto a los comentarios de sus 'haters'.

Mensajes sobre la guerra

Además de insultarla directamente, parte de esos mensajes de amenazas hacen referencia a la guerra que Rusia libra en su país, Ucrania. "Espero que Rusia mate a todos esos ucranianos de mierda, mira que perder contra una japonesa...", empieza otro de los mensajes que ha recibido la tenista. La brutalidad de los comentarios que ha recibido Svitolina ha vuelto a poner en el punto de mira el acoso en redes a las deportistas.

Y es que el de Svitolina no es el primer caso de acoso por redes por parte de apostantes descontentos. Recientemente, Katie Boulter denunció una situación parecida poco antes de su enfrentamiento con Paula Badosa en Wimbledon. Entre los mensajes que compartió públicamente, podían encontrarse sentencias como "espero que tengas cáncer", así como otros mensajes dirigidos a su familia, como los siguientes: "Mandaré velas y un ataúd para la familia" o quejas por los resultados en las apuestas: "Vete al infierno, he perdido el dinero que mi madre me envió".

Las apuestas son actualmente uno de los motivos principales de amenazas dirigidas a los tenistas. Los apostantes descontentos se han convertido en uno de los principales 'haters' con lo que las y los tenistas tienen que lidiar continuamente a pesar de los esfuerzos de las autoridades por abordar el problema con medidas que incluyen el bloqueo de cuentas en redes sociales.