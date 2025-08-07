La fuerte motivación de Sergio García con los Fireballs

El circuito LIV Golf 2025 entra en su recta final este mes de agosto y lo hace con dos competiciones en liza y dos deportistas de Castellón compitiendo, como mínimo, por finalizar en el top-3. Será en Chicago e Indianápolis donde Sergio García y Josele Ballester, ambos enrolados en las filas de los Fireballs, intentarán afianzarse en el podio de este año y acabar en la mejor posición posible.

El equipo capitaneado por el golfista de Borriol es actualmente tercero con 155 puntos, por los 172 que presentan los Crushers GC y los 218.66 de Legion XIII, en el que al frente está el también español Jon Rahm. «Ha sido un comienzo de año muy bueno aunque ahora nos hemos parado un poquitín... pero en líneas generales estamos muy contentos de cómo llevamos el año y vamos a intentar acabarlo de la mejor manera posible», explicaba Sergio García.

Tras ser quintos en la cita inaugural de Riyadh, los Fireballs ganaron de forma consecutiva las tres siguientes pruebas en Adelaida, Hong Kong y Singapur, si bien su mejor resultado en las siete siguientes pruebas fue la segunda plaza lograda en Valderrama el pasado mes de julio.

Una gran familia

«Con los Fireballs estoy haciendo algo diferente a lo que he hecho en toda mi carrera y me motiva mucho. La verdad es que lo estoy disfrutando con los jovenzuelos que tengo en el equipo y estoy intentando hacerlo lo mejor posible», confiesa el borriolense en declaraciones a la Real Federación Española de Golf, al tiempo que explica que «el golf sigue siendo lo mismo, juegues donde juegues..., pero sí que es verdad que ahora estoy un poco más enfocado en lo que es el equipo y también el poder practicar juntos y apoyarnos lo hace más bonito... Todo ese tipo de cosas hace que sea más bonito que cuando era más individual, pero al final del día el golf que juegas sigue siendo el mismo».

Sergio García. / LIV Golf

El Bolingbrook Golf Club de Chicago será escenario, desde hoy y hasta el próximo domingo, de la penúltima prueba de este campeonato, nacido en 2022 y al que Sergio García no dudó en sumarse. Igual que ha hecho Josele Ballester en su primer año como profesional. «Lo que queremos es que el deporte que amamos, el golf, siga creciendo y, para que crezca, con todo el respeto hacia la gente más mayor, necesitamos que la gente joven entre en este deporte y en eso es en lo que nos enfocamos en el LIV», apostilla un Sergio García que en enero del próximo año cumplirá 46 años y que, salvo contraorden, estará en octubre de este año en el Open de España, seis años después. «Es el Open de mi país y obviamente me encanta. Desafortunadamente hace unos años que no lo juego y tengo ganas de volver a estar en ello y disfrutarlo», concluye.