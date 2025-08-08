La Volta a Les Fonts d’Eslida 2025: recorrido, horario, récords...

La Volta a Les Fonts d’Eslida, una clásica prueba de los veranos que en este 2025 cumplirá su XVII edición, busca nuevos campeones y sueña con que se logren batir los dos actuales récords de la competición en categoría masculina y femenina. La carrera arrancará este sábado día 9 de agosto a las 7.30 horas en la carretera de Aín (frente al mítico bar Paquita) y se esperan cerca de 600 participantes.

Todos ellos se enfrentarán a un recorrido de 15,2 kilómetros y un desnivel de 530 metros sobre el nivel del mar, que se desarrolla en el Parque Natural de la Sierra de Espadán y, como su nombre indica, los participantes recorrerán las nueve fuentes del municipio: Castro, Matilde, Barranquet, Escaletes, La Figuera, Fonillet, Sant Josep, Ferro y Fosques.

El récord masculino de la Volta a Les Fonts d’Eslida lo posee, desde la edición de 2011, Vicente Calvo, con un crono de 1.04:03. Nadie desde entonces ha conseguido mejorar dicho registro aunque algunos se han acercado hasta la hora y cinco minutos. Además, en categoría femenina el mejor registro de esta carrera lo tiene Diana Martorell desde la edición de 2017, parando el reloj en 1.22:12.

Las XVI ediciones disputadas hasta la fecha le han valido a la carrera para ganarse el prestigio en el calendario de carreras de montaña de la provincia, no habiéndose disputado únicamente en 2020 y 2021 por el covid.