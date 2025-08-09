Castellón tiene un nuevo subcampeón de Europa sub-20 de atletismo: Iker Moreno
El atleta de Betxí logra la medalla de plata en el torneo de Tampere en los 400 m vallas
La provincia de Castellón es cuna de grandes deportistas, pero el atletismo es una de las modalidades que se lleva la palma. Con el gran trabajo que viene realizando desde hace muchos años el CA Playas de Castellón, nombrado en un sinfín de ocasiones como el mejor club de España, es fácil entender que cada dos por tres haya atletas de Castellón en los podios autonómicos, pero también nacionales e internacionales.
En este último escenario es en el que se ha hecho un hueco Iker Moreno. El atleta de Betxí, entrenado por Alba Miralles y Manoli Alonso, ya puede presumir de ser subcampeón de Europa sub-20 en su especialidad después de que este sábado se haya hecho un nombre en el Europeo sub-20 de Tampere (Finlandia) gracias a su marca de 49.66.
Esta, además, le sirve para establecer un nuevo récord de España y arrebatárselo a Joaquín Alonso, poseedor del mismo desde 2024 (50.22). La marca del deportista de Betxí es la mejor de un español en la historia de la competición, lo que le coloca también como el 7º sub-23 de todos los tiempos y el 18º absoluto de todos los tiempos.
Más resultados
Además, en el 10.000 marcha femenino la playera Claudia Ventura fue quinta con 44.43.01, estableciendo una nueva marca personal.
Y, en los 3.000 obstáculos, Martí Torregrosa acabó segundo en primera ronda con 8:58.18 y peleará por las medallas en la final de este domingo (17.15 horas).
