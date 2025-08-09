Francesc Cabrero y Marta Gómez, los claros dominadores en la Volta a Les Fonts d'Eslida
Tomaron la salida 661 corredores en una jornada muy calurosa
El corredor alicantino Francesc Cabrero Bolos (Mur i Castell-Blumaq) y la valenciana Marta Gómez Mozón (Mur i Castell-Tuga) fueron los claros vendedores de la XVII edición de la Volta a Les Fonts d’Eslida, disputada este sábado 9 de agosto en esta localidad de la Serra d’Espadán, con un recorrido de 15,2 kilómetros y que en esta edición contó con 661 corredores de diferentes categorías. Antes de comenzar la prueba se guardó un minuto de silencio en memoria de Cirilo Sanchís, uno de los fundadores de la carrera. Entre los participantes destacó Arturo Vila, pianista del concurso ‘Tu cara me suena’, de Antena 3.
Los campeones
Aunque era el sueño, no se batieron los dos principales récords. En categoría masculina Francesc Cabrero se impuso con un tiempo de 1.08:45, alejado del récord de la prueba (1.04:03, conseguido en 2011). Cabrero superó en 45 segundos al artanense Sergio Vilar Cañada (Bros & Peaks), y le sacó 1.56 al segorbino Samuel Palomares Svensson (Serrano Club Atletismo).
En categoría femenina la victoria final correspondió a Marta Gómez Monzón, que invirtió 1.24:53 en completar los 15,2 kilómetros de la prueba. Dominó la carrera con claridad, superando en 5.25 a la francesa Julie Lejarraga (Independiente) y en 7.14 a la madrileña Mariángela Caballero (Unión Atlética Coslada).
