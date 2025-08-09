El Servigroup Peñíscola empata en su primer amistoso del verano (1-1)
El conjunto del Baix Maestrat arranca un 1-1 en su primera visita a Industrias Santa Coloma
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola disputó este sábado su primer partido de pretemporada. Los de Santi Valladares empataron a uno en la cancha del Industrias Santa Coloma en un encuentro en el que los goles llegaron en la segunda mitad y en el que se les vio a ambos faltos de rodaje.
En la primera parte, aunque no hubo tantos, sí se generaron ocasiones. El equipo catalán empezó teniendo las primeras, destacando un lanzamiento de Kokoro al palo y el joven Álex Cervera impidió que los locales se pusieran por delante con intervenciones bajo palos.
En el Peñíscola, Araya y Ferrería se estrenaron en la primera rotación de banquillos a los pocos minutos de juego. También el canterano Bruno Barea jugó en este periodo. Ferreira buscó el gol hasta en tres ocasiones en los primeros veinte minutos y Lucas Flores también tuvo otra oportunidad.
Industrias se puso por delante en la segunda mitad (minuto 27) con un gol de Víctor Ramos, pero Diego Sancho empató 1-1 dos minutos después.
Las alternativas siguieron sobre ambas porterías. Marcos Ferreyra hizo un paradón a Lucas Flores para evitar que el Peñíscola se pusiese por delante. Y después fue Gio, que entró en la segunda parte, quien en la otra portería detuvo dos ocasiones de Povill.
La igualdad sobre la pista se mantuvo hasta el final. Corso tuvo una ocasión en el último minuto para Industrias, pero el partido concluyó con 1-1.
Suscríbete para seguir leyendo
- La expareja de José Luis Ábalos, sin empleo y amenazada con un desahucio, solicita un piso de emergencia
- Tras el cierre de Benetton: Inditex planea traer sus nuevos modelos de tiendas al centro comercial Salera de Castellón
- Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón
- Alerta de Aemet ante lo que se viene en Castellón: 'Los días más cálidos del verano
- El comisionado de la dana José María Ángel hospitalizado tras un intento de suicidio
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Luto por la muerte de José Ramón Villapún, exjugador del Castellón y muy querido en la ciudad
- Burriana anuncia sus tres principales conciertos de las fiestas de la Misericòrdia: ¿Quieres conocerlos?