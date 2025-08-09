El Servigroup Peñíscola empata en su primer amistoso del verano (1-1)

El Servigroup Peñíscola disputó este sábado su primer partido de pretemporada. Los de Santi Valladares empataron a uno en la cancha del Industrias Santa Coloma en un encuentro en el que los goles llegaron en la segunda mitad y en el que se les vio a ambos faltos de rodaje.

En la primera parte, aunque no hubo tantos, sí se generaron ocasiones. El equipo catalán empezó teniendo las primeras, destacando un lanzamiento de Kokoro al palo y el joven Álex Cervera impidió que los locales se pusieran por delante con intervenciones bajo palos.

Industrias Santa Coloma - Peñíscola de pretemporada. / Eloy Cerdá

En el Peñíscola, Araya y Ferrería se estrenaron en la primera rotación de banquillos a los pocos minutos de juego. También el canterano Bruno Barea jugó en este periodo. Ferreira buscó el gol hasta en tres ocasiones en los primeros veinte minutos y Lucas Flores también tuvo otra oportunidad.

Industrias se puso por delante en la segunda mitad (minuto 27) con un gol de Víctor Ramos, pero Diego Sancho empató 1-1 dos minutos después.

Las alternativas siguieron sobre ambas porterías. Marcos Ferreyra hizo un paradón a Lucas Flores para evitar que el Peñíscola se pusiese por delante. Y después fue Gio, que entró en la segunda parte, quien en la otra portería detuvo dos ocasiones de Povill.

La igualdad sobre la pista se mantuvo hasta el final. Corso tuvo una ocasión en el último minuto para Industrias, pero el partido concluyó con 1-1.