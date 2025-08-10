¡Tres medallistas de Castellón en el Europeo sub-20 de atletismo!

La selección española sub-20 de atletismo completó una brillante participación en el Europeo de Tampere (Finlandia) y de gran parte de su éxito tuvieron culpa los atletas del Facsa-Playas de Castellón. Los playeros, que habían inaugurado su particular medallero con la plata de Iker Moreno en los 400 vallas, cerraron la jornada dominical con otros tres metales, evidenciando una vez más el grandísimo nivel que atesoran.

Fueron, en total, dos platas y un bronce los que sumaron al botín del combinado nacional sub-20 este domingo. La primera alegría la protagonizó Daniel Monfort. El atleta de La Pobla Tornesa tuvo una actuación brillante con un tiempo de 39:50.77, mejorando su marca personal. El castellonense se vio superado por el también español Joan Querol, quien ganó el oro con un tiempo de 39:10.04, y por el italiano Giuseppe Disabato.

Daniel Monfort, atleta del Facsa-Playas de Castellón. / RFEA

«Lo que hizo Joan es una barbaridad. La marca de 39:10 es una barbaridad. Fue una carrera en la que, de mi parte, he buscado ir cómodo los primeros cinco kilómetros, y ya luego he sobrevivido 5 kilómetros más. No he tenido problemas con las tarjetas pero iba reventado», desveló Monfort.

La sorpresa

La jornada había empezado fuerte, pero más fuerte fue aún que el vila-realense Martí Torregrosa acabara subiendo al segundo escalón del podio en los 3.000 obstáculos. Torregrosa, el más joven de todos los que corrían la final (20 de julio de 2007), hizo una carrera muy inteligente e, incluso, pudo haber ganado, pero en la recta final se vio superado por el turco Kiyasettin Kara con 8:43.55. Martí Torregrosa hizo 8:45.20, lo que ya es su mejor marca personal.

La guinda final

Y, aunque no entraba en los planes iniciales de la selección española, Iker Moreno disputó la final del relevo 4x400, consiguiendo, nada más y nada menos que la última medalla para España.Fue otra plata y esta llegó gracias a un tiempo de 3:06.83 que servía para batir la plusmarca nacional sub-23. Los españoles cedieron sólo ante la República Checa, que ganó con 3.05.79 y batió el récord continental de la categoría en una gran carrera. El atleta de Betxí, que hizo doblete en este Europeo, estuvo acompañado por Aarón Gastón, Helio Marco y Óscar Crespo.