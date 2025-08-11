Álex Palou se proclama campeón de la IndyCar sin necesidad de terminar la carrera de Portland

No le ha hecho falta ni terminar la carrera al piloto catalán Álex Palou para coronarse por cuarta vez en su trayectoria campeón de la IndyCar. La gesta ha sido posible gracias a unos problemas mecánicos sufridos por su principal rival Pato O'Ward, que se vio forzado a hacer una parada en boxes y le relegó a las plazas finales terminando 25º. Palou terminó tercero en Portalnd. "Ha sido un año espectacular", resumió tras la carrera.

A falta de dos carreras para terminar el calendario de la competición, el piloto de Sant Antoni de Vilamajor se ha alzado con el trofeo con más de 150 puntos de ventaja con respecto a O'Ward en un campeonato que habitualmente no se decide hasta el último suspiro. Paralelamente, Will Power se proclamó vencedor de la carrera de Portland y Christian Lundgaard fue segundo.

Le bastaba con quedar por delante

Palou tenía 590 puntos en el campeonato antes de esta última carrera, frente a los 469 de Pato O’Ward. Antes de que empezara esta prueba de Portland, Palou tenía una ventaja de 121 puntos sobre el piloto mexicano O'Ward en la tabla. Para alzarse con el campeonato, le bastaba con mantenerla en 108 puntos, y el parón del mexicano antes de terminar la carrera le ha permitido hacerlo sin siquiera esforzarse demasiado. Con este, Palou encadena tres campeonatos seguidos (2023, 2024 y 2025) que se suman al que consiguió en 2021.

Palou, que había partido quinto en la carrera de Portland, consiguió remontar hasta la tercera plaza mientras que O'Ward que había salido de la 'pole' tuvo que reengancharse en las últimas plazas al necesitar entrar en pit lane. El trazado estadounidense consta de 12 curvas y 3,16 kilómetros (1,964 millas), y cuenta con varios puntos de adelantamiento, con una rápida chicane al final de la recta principal de la que ha sabido sacar partido el piloto de Sant Antoni de Vilamajor.

Tras la victoria en Laguna Seca, Palou consiguió su 8º triunfo de 14 carreras en la presente temporada de la Indycar. Si el español alcanza la cifra de 10 pruebas ganadas en un mismo curso, igualará el récord que tienen las leyendas de la categoría estadounidense A.J Foyt (1964) y Al Unser (1970).

Después del mes intenso de julio, y cuando termine el fin de semana en Portland, la Indycar afrontará sus dos últimas carreras de la temporada, en Milwaukee y terminará el 31 de agosto en Nashville.