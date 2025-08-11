Josele Ballester se ‘libera’ en Chicago como profesional

En el LIV Golf de Chicago, Josele Ballester rozó su primera victoria como profesional, pero logró algo más importante que eso. Tras dar el salto al profesionalismo en unos primeros meses algo titubeantes, el joven talento castellonense confirmó en la cita de Bolingbrook todo su potencial. Con gran carácter y fuerza mental, se ganó el derecho a jugar por el título en el desempate con su compatriota Jon Rahm y el sudafricano Dean Burmester, a la postre ganador.

«Fue algo muy especial», comentó Ballester después de su aplaudida participación. El propio Burmester alabó el juego del golfista provincial, de tan solo 21 años.

Ballester, que se enroló en el equipo de los Fireballs que capitanea el también castellonense Sergio García, consiguió su mejor resultado en el LIV Golf. «Sin duda lo habría firmado cuando empezó el día», dijo el de Castellón, que tuvo incluso opciones de llevarse el torneo en los últimos hoyos. «Tuve una buena oportunidad para quizá cerrarlo, pero no pude hacerlo y bueno, aprenderé de ello. Cuando pierdes un play-off con un birdie (del rival), no hay mucho que puedas hacer. Creo que pegué un gran segundo golpe. Ejecuté un gran putt. Podría haber entrado. Ojalá la próxima vez lo haga», explicó, en declaraciones recogidas por OpenGolf.

«Al principio no me sentía tan decepcionado. Ahora empieza a notarse un poco más, por desgracia, pero tener a tus compañeros ahí, animándote cuando estabas en el play-off, poder mirarlos y apreciar lo mucho que he mejorado es fantástico», añadió Ballester, tras quedarse muy cerca del triunfo. «Ojalá podamos jugar bien en los dos últimos torneos», indicó.

A Indianápolis

Tras la cita de Chicago, donde Sergio García fue de más a menos para finalizar 17º, el LIV Golf afronta los siguientes compromisos. Esta misma semana se desplaza a Indianápolis (del 15 al 17 de agosto) y en la siguiente será el turno de Michigan (del 22 al 24). Dos buenas opciones para que Ballester, que cumplirá 22 años entre un torneo y otro, siga creciendo en su juego en este periodo de aterrizaje en el profesionalismo, una vez terminada su también exitosa etapa universitaria en Arizona.

El circuito saudí de golf repartió en el torneo de Chicago una bolsa de 20 millones de dólares para el apartado individual. Ballester, que fue segundo empatado con Jon Rahm, obtuvo unas ganancias de 1,8 millones de dólares. El castellonense eligió enrolarse en el LIV el pasado junio, rechazando la opción del Korn Ferry Tour, el circuito de desarrollo del PGA Tour.