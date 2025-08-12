La Federación avisa a los árbitros: Si bebes, no arbitres

La Federación de Fútbol de la Comuntat Valenciana (FFCV) ha hecho pública una circular relativa al Código Disciplinario relacionado a posibles infracciones cometidas en los cuerpos técnicos y sus ayudantes. Habrá importantes sanciones (300 euros) si no se justifica la ausencia del entrenador titular de un equipo. Otro artículo del Código Disciplinario hace relación a los árbitros: si acuden a los partidos con notorios síntomas de embriaguez o intoxicación por consumo de drogas o estupefacientes recibirán una dura sanción.

Por partes. El artículo 15 dice ahora que el técnico entrenador titular de un equipo con el que tiene suscrita licencia federativa «tiene la obligación de acudir y dirigir a su equipo en los partidos oficiales que este dispute tanto como equipo local o como equipo visitante». Si se incumple eso de forma reiterada y previo apercibimiento del órgano disciplinario competente, no compareciera a la disputa de los partidos oficiales de su equipo, «sin causa justificada alguna a criterio del órgano disciplinario» competente, incurrirá en infracción «grave», siendo sancionado con multa fija de hasta 300 euros por cada partido que no comparezca o deducción de un punto de la clasificación general por cada partido al que no hubiera comparecido el técnico entrenador sin causa justificada alguna.

Infracciones muy graves

También hay novedades en el artículo 92, relacionado a otras infracciones muy graves. Se indica que el árbitro o asistente que acudan a dirigir los partidos que tienen asignados con «notorios síntomas de embriaguez o intoxicación por consumo de drogas o estupefacientes, que impidan el normal desarrollo del partido, den lugar a su suspensión, con la subsiguiente alteración del orden público», será sancionado con uno a tres años de suspensión o inhabilitación; excepcionalmente la inhabilitación lo será con carácter definitivo en los supuestos de reincidencia en la comisión de esta infracción.

Balón oficial

La FFCV llegó a un acuerdo con Adidas para que se convierta en proveedor oficial de balones durante las cuatro próximas temporadas. De esta manera, todas las competiciones oficiales de la Comunitat Valenciana pasarán a disputarse con un balón Adidas. La empresa alemana es un referente en el sector y dispondrá modelos de alta calidad para todo el fútbol y fútbol sala de la Comunitat.