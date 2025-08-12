Tenis
Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo
El murciano tuvo dificultades en su debut en el torneo ante Dzumhur, pero espera seguir con paso firme su camino hacia la final
Redacción
Madrid
El murciano Carlos Alcaraz se impuso al bosnio Damir Dzumhur (número 58) en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati por 6-1 y 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.
En tercera ronda se medirá este martes al serbio Hamad Medjedovic (número 72), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (número 32) por 6-4 y 7-6(3).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- De Lima a Castellón: diez monjas huyen de Perú y reabren un convento cerrado desde 2022
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: 'Queríamos hacer algo bonito para los vecinos
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- Lidl busca trabajadores para su nueva tienda en Castellón: cuenta atrás para la apertura
- Accidente mortal: Un motorista choca contra un jabalí y fallece en el acto
- Un pueblo de Castellón abre la piscina de noche para aliviar la ola de calor