La castellonense Belén Gonzalvo, pionera en el mundo del waterpolo

En el mundo del deporte, salvo en el fútbol --donde los árbitros están a la orden del día por el tema de sus actuaciones y el VAR--, los colegiados pasan bastante desapercibidos. Interesa, o preocupa, todo lo que le sucede a un o una deportista, pero los jueces quedan en un segundo plano. Sin embargo, sus actuaciones son determinantes para el correcto desarrollo del juego y, además, detrás de cada figura hay una trayectoria y un crecimiento personal que es digno de ensalzar. Una carrera deportiva que también se inicia con el convencimiento y la ilusión de ir cubriendo etapas y, por qué no, de llegar lo más lejos posible.

Uno de los ejemplos más claros de que con esfuerzo y pasión se pueden alcanzar retos impensables tiempo atrás es el de Belén Gonzalvo Perete. La árbitro de waterpolo de Castelló ya no solo es la primera representante de la Comunitat Valenciana que ha llegado a pitar en la División de Honor Masculina sino que, además, se ha convertido en la primera juez valenciana en alcanzar el rango continental de waterpolo de la federación europea de natación (European Aquatics).

Waterpolo y natación

Gonzalvo lleva nueve años ejerciendo de árbitra nacional por la Real Federación Española de Natación (RFEN) y, ahora que además compite como nadadora máster con el Fanatic Swim Castellón, le ha llegado la oportunidad de dar el salto a nivel europeo.

«Sinceramente no esperaba llegar tan lejos. Cuando empecé, mi objetivo era aprender y disfrutar del arbitraje y del waterpolo, pero sí es cierto que a medida que vas cogiendo experiencia y vas sintiendo más seguridad arbitralmente hablando siempre quieres nuevos retos y la manera de encontrarlos es arbitrando partidos de más nivel y categoría», confiesa la castellonense.

Inmersa ahora en el parón veraniego, «reseteando y cogiendo fuerzas» para la nueva temporada que arrancará a mediados de septiembre, Gonzalvo piensa en lo que ha conseguido y reconoce que «es una responsabilidad el representar a la Comunitat Valenciana en competiciones a nivel europeo, pero a la vez también es un orgullo poder hacerlo. Esto es el fruto de mucho trabajo por parte del colectivo arbitral y de mucho esfuerzo personal y perseverancia».

Nuevos retos

Pero, ¿en qué competiciones va a poder impartir justicia la juez castellonense tras dar el salto a un escalón más en su carrera? «A partir de septiembre podré pitar cualquier competición a nivel europeo tanto de clubs como de selecciones, pero sí es cierto que los primeros años se suelen pitar campeonatos de Europa por categorías para ir cogiendo experiencia a nivel europeo», desarrolla.

En esta nueva aventura, a Gonzalvo le tocará estar aún más si cabe al día de la reglamentación y ver mucho waterpolo, más del que veía hasta la fecha: «Aunque suene raro, mi día no es muy diferente al de una personal normal. Trabajo por las mañanas en el ayuntamiento y después intento hacer mi sesión de entrenamiento o bien en la piscina o bien en el gimnasio. Por las tardes las intento repartir entre familia, amigos y otros hobbies. Y, para los partidos, generalmente intento ver mucho waterpolo y leer el reglamento y recomendaciones técnicas. Y el día anterior para mí es muy importante descansar tanto física como mentalmente».

Belén Gonzalvo. / FNCV

Indudablemente, hablar de una mujer que ejerce de juez ante equipos masculinos en su mayoría lleva a pensar en que podría existir ciertas faltas de respeto durante el juego pero, lejos de pensar en eso, la juez-árbitra de Castelló destaca que «partiendo de la base que tengo poca experiencia en partidos de División de Honor Masculina, he de decir que aunque siempre hay alguien que es la nota discordante, lo habitual es que la familia del waterpolo es muy respetuosa».

El gusanillo de nadar

Respetada fuera y dentro de las piscinas, Gonzalvo mata el gusanillo de nadar con el Fanatic Swim Castellón, al que llegó casi por casualidad. «Nadar a nivel máster es un conjunto de varias cosas. Un motivo es que la natación es el deporte que he hecho desde pequeña y sin nadar a veces siento que me falta algo. Otro motivo es que cuando dejé de jugar a waterpolo, mi entrenador Jaime, que antes de entrenador es un buen amigo, me pidió que nadara con ellos un Autonómico ya que les hacia falta una chica para relevos que nadara mariposa y como yo soy facilona no me pude negar. Y a partir de ahí ya me uní al Club Fanatic Swim Castellón y hasta hoy», concluye.