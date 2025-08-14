Supercopa de Europa
La UEFA manda un mensaje a Israel: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles"
Durante la entrada de los jugadores al terreno de juego, la pancarta reinó pegada a la zona de los banquillos, en primer plano
EFE
La UEFA desplegó este miércoles, antes del inicio de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, una pancarta gigante en la que, aunque sin mencionar al país, dirigió un mensaje a Israel por su conflicto abierto con Palestina: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles".
Durante la entrada de los jugadores al terreno de juego, la pancarta reinó pegada a la zona de los banquillos, en primer plano. La UEFA no especificó directamente que el mensaje iba dirigido a Israel, pero contó con dos niños refugiados gazatíes, Tala y Mohamed, que formaron parte de la ceremonia de premiación.
La pancarta de la UEFA llega después de la polémica que generaron sus escuetas condolencias por la muerte del palestino Suleiman Al-Obeid a causa de un ataque israelí, pues el mensaje no mencionó el motivo de su fallecimiento.
El egipcio Mohamed Salah, jugador del Liverpool, respondió a dichas condolencias en la red social X: "¿Nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué?".
En el mismo estadio en el que se disputó esta final de Supercopa de Europa, el Bluenergy Stadium de Údine (norte de Italia), se disputará el 14 de octubre un duelo clasificatorio al Mundial 2026 entre Italia e Israel.
