El Amics Castelló renueva a uno de sus referentes

El Amics Castelló y Eric Stutz (Newburgh, 1998) seguirán caminando juntos una temporada más. El ala-pívot estadounidense continuará defendiendo la camiseta del equipo castellonense por quinta campaña consecutiva, en esta ocasión con el objetivo de regresar a Primera FEB.

Stutz es, por méritos propios, uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del Amics Castelló. No solo por su impacto en la pista, sino también por su compromiso y conexión con el club, la afición y la ciudad. En estos años se ha consolidado como uno de los jugadores con más puntos anotados en la historia de la entidad, siendo una pieza fundamental en las últimas temporadas.

Con experiencia y talento ofensivo, Stutz seguirá siendo una referencia en la pista. Su renovación representa mucho más que continuidad: es un mensaje de identidad y de pertenencia a un escudo que siente como suyo.

Declaraciones

El propio Stutz hablaba así de esta renovación: "Me siento bien, estoy muy contento de estar aquí otro año y de que el club haya confiado de nuevo en mí. Tanto mi cuerpo como mi mente están perfectamente así que estoy listo para otra temporada".

El jugador también ha destacado lo que espera para este nuevo curso: "La temporada pasada no fue como esperábamos, pero ya estoy trabajando para el futuro y estoy muy motivado con este nuevo reto, quiero devolver al Amics al lugar que se merece".

El club celebra poder contar una temporada más con un jugador que es ya parte de la historia del Amics Castelló, y que está decidido a dar lo mejor de sí para contribuir a un año ilusionante y de ambición en la Segunda FEB.