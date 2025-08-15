La XXII Travesía a Nado Banderes Blaves de Moncofa ya tiene ganadores
Éxito de participación en la playa moncofense en las pruebas absoluta, infantil y escolar, así como de público
Además, ya hay ganador de la clasificación general del circuito de travesías a nado Diputación de Castellón
La Playa de Moncofa fue este viernes el escenario de la XXII Travesía a Nado Banderes Blaves, que contó con cerca de 300 participantes, en una jornada en la que los nadadores se encontraron con el estado del mar muy propicio para la disputa de una competición que contó con numeroso público.
Ante tanta expectación, Miguel Campos, del Nados Castellón, fue quien se alzó con el primer puesto, ya que invirtió un tiempo de 23.33 minutos, mientras que en féminas la vencedora absoluta fue Rosa Martínez, que paró el cronómetro en 25.39.
El podio masculino fue completado por los nadadores Ángel Salamanca, segundo con un registro de 23.39 minutos, y Josep Ortega, que concluyó en tercera posición con 25.24.
En féminas, Silvia Vila terminó segunda con un tiempo de 27.41, mientras que Noa Puig, que paró el cronómetro en 27.42 y fue tercera. Por tanto, ambas acompañaron a la vencedora Rosa Martínez.
Última cita del calendario
Esta prueba fue la última del calendario de esta edición, que patrocina la Diputación Provincial de Castellón, y con una puntuación muy ajustada fue finalmente el ganador de este viernes, Miguel Campos, quien se ha alzado con el primer puesto de la clasificación general.
Éxito en Moncofa
Cabe destacar que la XXII Travesía a Nado Banderes Blaves contó con un gran ambiente, ya que además de la prueba absoluta, también se celebró una de categoría alevín, donde los participantes nadaron 700 metros y otra de escolares que contó con un recorrido de 300 metros. Sin duda, una matinal festiva con la natación como reclamo.
