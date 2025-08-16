Más de 500 personas corren la popular Volta a Peu de Sant Roc en la playa de Nules

Más de 500 personas, sumando la inscripción de las categorías menores, participaron el viernes por la noche en la 41ª edición de la Volta a Peu de Sant Roc, en la playa de Nules, que estrenaba horario, al retrasarse la salida de la prueba reina a las 21.00 horas.

En plena ola de calor, fue una decisión que los atletas celebraron, porque se desarrolló con el sol ya caído, por lo que el concejal de Deportes, Gabriel Torres, avanza que será un cambio permanente.

Jesús M. Soto Mariblanca (independiente) y Lorena Rodríguez Martínez (CA Xàtiva) fueron los ganadores de una carrera para la que se inscribieron 280 corredores, de los que 226 cruzaron la meta. El podio lo completaron Luis Caja Nacher (CE El Niño) y Manuel Abad Castellanos (CD Metaesport Riba-roja de Túria), en categoría masculina, y en femenina, Estefanía Escuder Alonso (CE El Niño) y María Belén Granore López.

Además de destacar la alta participación y la buena aceptación del cambio de hora, Gabriel Torres incidió en la finalidad benéfica de los 3 euros que los corredores abonaron como donativo, que este año se destinará a la Associació Colonia de Gats de Nules, una manera de sumar apoyos «a la tarea tan intensa y ardua que desempeñan sus voluntarias, que ponen la porte humana indispensable en un proyecto con el que el Ayuntamiento ya colabora económicamente».

En cuanto a la organización de la carrera, señaló que este año se ha querido incentivar el voluntariado, «que siempre es complicado conseguir la gente suficiente». Para ello, la Concejalía de Deportes sorteó 10 vales para la inscripción en las actividades organizadas por este departamento. En concreto, cinco para apuntarse a yoga, pilates o gimnasia de mantenimiento, y otros cinco para un trimestre en la piscina municipal, ya sea para cursillos o para practicar natación por libre, «es una manera de recompensar por esa colaboración tan importante y necesaria».