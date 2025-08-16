La crónica: El Peñíscola FS se impone a Osasuna en Estella (1-2)
Los de Santi Valladares salen victoriosos en el segundo partido de pretemporada
Eloy Cerdá
Primera victoria para el Servigroup Peñíscola en su preparación de la temporada. Superó 1-2 a Osasuna Magna en un partido donde tuvo más ocasiones y acierto en la primera parte y le tocó defender en la segunda para llevarse el partido.
Empezó el Peñíscola con un gol en el minuto 3 coincidiendo con la entrada de los primeros jugadores del banquillo. El argentino Lucas Flores marcó el 0-1 aprovechando un balón rechazado en el área. Pablo Muñoz tuvo otra oportunidad a la contra, mientras que Geraghty tuvo una doble oportunidad que tapó Gus.
A los 13 minutos, Diego Sancho consiguió el 0-2 marcando tras un robo y combinación con Araya. El conjunto navarro trató de recortar distancias antes del descanso. Geraghty remató al palo y Álex Cervera, que entró en portería por Gus, sacó una gran mano para evitar el gol de Pachu.
Álex hizo otras dos paradas en la segunda parte ante Korsun y Mendive. A partir de ahí la portería pasó a ocuparla Gio, quien también tuvo que esforzarse para despejar las llegadas locales. Osasuna mandaba en ataque en el segundo periodo; Gio paró un lanzamiento de Ortás y Pachu disparó al palo. El Peñíscola no tuvo tantas llegadas aunque Juanico pudo sentenciar a cinco minutos del final con un tiro desviado ante el portero rival.
Osasuna sacó el portero-jugador y Pachu marcó el 1-2 a más de cuatro minutos de la conclusión. Lucas Rocha estuvo cerca de marcar para el Peñíscola con dos recuperaciones de balón pero el marcador ya no se movería.
