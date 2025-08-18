Germán Valera rescata al Elche ante un discreto Betis

Un gol de Germán Valera a diez minutos del final permitió al Elche salvar este lunes un punto en su regreso a Primera ante un Real Betis irregular y sin ritmo que fue de más a menos en el encuentro.

El conjunto sevillano logró adelantarse en el marcador en la primera parte por medio de Aitor Ruibal, pero en la segunda no fue capaz de sentenciar el partido y permitió crecer al Elche, que vio recompensada su insistencia y valentía con el empate.

El Elche, aún en construcción, saltó al césped cargado de buenas intenciones ante un Betis replegado a la espera de su oportunidad.

El equipo ilicitano monopolizó la posesión del balón con el joven Rodrigo Mendoza como brújula del juego ofensivo.

El Betis dejó hacer al Elche, pero penalizó cualquier error en zona de riesgo. El técnico chileno Manuel Pellegrini demostró tener muy estudiado al Elche, porque sus jugadores supieron en cada momento cómo hacerle daño al conjunto local.

Aitor Ruibal, tras asistencia de Bellerín, estuvo cerca de inaugurar el marcador, pero el meta argentino nacionalizado chileno Matías Dituro lo evitó con un gran despeje.

Poco después, el conjunto sevillano volvió a sacar petróleo de una pérdida del Elche. Rodrigo Riquelme, tras un robo de balón, rompió la defensa ilicitana con un pase a su espalda para que Ruibal, tras sortear a Dituro, marcara a placer.

El tanto no modificó un ápice el guión del partido. El equipo de Eder Sarabia, cada vez más volcado, continuó sumando pases a la espera de encontrar un hueco, pero la defensa bética tiró de oficio para neutralizar cualquier aproximación peligrosa.

La única ocasión ilicitana llegó al filo del descanso tras un disparo cruzado del lateral francés Pétrot que no encontró portería.

En la segunda parte, el Elche intentó aumentar su agresividad, pero el Betis despertó y optó por defenderse con el balón, estirando sus posesiones y llegando con cierto peligro al área local.

Riquelme, cada vez con mayor protagonismo, y Ruibal tuvieron la opción de anotar el segundo con dos disparos que salieron fuera por poco.

El Elche, con un juego más directo, tuvo su opción en un remate forzado de Álvaro, si bien poco después fue Cucho Hernández el que perdonó el segundo ante Dituro.

Sarabia activó a su equipo y la afición ilicitana con un triple cambio que le dio algo más de profundidad al Elche, cada vez más expuesto a los contragolpes béticos.

El equipo ilicitano, que elevó en el tramo final del partido su poder intimidatorio con la presencia de Mir, logró por fin trenzar una buena jugada de ataque que culminó Germán Valera con un disparo raso para igualar el marcador a 10 minutos del final.

El Betis respondió con la entrada al campo de Bakambu, pero el Elche, espoleado por su afición, no renunció a buscar el triunfo, aunque el empate final le supo a gloria.