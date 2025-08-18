Baloncesto
Real Madrid-Dreamland Gran Canaria y Valencia-Barça en la primera jornada de la Liga Endesa
EFE
El Real Madrid comenzará la defensa del título de la Liga Endesa ante el Dreamland Gran Canaria, mientras que el Valencia, actual subcampeón, recibirá al Barça, según se ha anunciado este lunes.
La primera jornada de la temporada venidera se disputará el fin de semana del 4 y el 5 de octubre, una semana después de que se dispute la Supercopa en Málaga.
El cuadro que dirigirá el italiano Sergio Scariolo, actual seleccionador nacional, se reencontrará con el Baskonia, al que eliminó en los cuartos de final del pasado curso, en la segunda jornada, en la que el Barça tendrá su primer duelo regional ante el Hiopos Lleida, el Valencia visitará al Rio Breogán y el Unicaja al Gran Canaria.
El primer clásico del curso liguero tendrá lugar en la decimocuarta jornada (3 y 4 de enero) en el Movistar Arena, mientras que la vuelta corresponde a la vigésima tercera (21 y 22 de marzo) en la cancha barcelonista.
En la última jornada, prevista para 28, 29 y 30 de mayo, el Real Madrid visitará al Baxi Manresa, el Barça al MoraBanc Andorra, Unicaja al Baskonia y el Valencia recibirá al Gran Canaria.
En la última jornada de la primera vuelta, la decimoséptima, se unificarán los horarios de los encuentros cuyos resultados tengan incidencia en la clasificación para la Copa del Rey, advierte la Liga Endesa, que precisa que ocurrirá lo mismo en la última, la trigésima cuarta, para los que puedan influir en la confección de las eliminatorias por el título y en el descenso.
Por otro lado, los equipos que disputen la final de la Eurocopa y de la FIBA Europe CUP jugarán su encuentro de la vigésima octava jornada el martes 5, el miércoles 6 o el jueves 7 de mayo.
Asimismo, los que accedan a la fase final de la Liga de Campeones jugará su encuentro de la trigésima jornada el martes 28, miércoles 29 o jueves 30 de abril, mientras que los que se clasifiquen para la fase final de la Euroliga disputarán su partido de la trigésima tercera jornada el miércoles 27 de mayo.
La fase por el título de la Liga Endesa empezará el martes 2 de junio y acabará la campaña entre el 22 y el 28 de junio, dependiendo de los partidos que sean necesarios para resolver las semifinales y la final.
- Partidos de la jornada inicial:
Casademont Zaragoza-Baskonia
Covirán Granada-Joventut Badalona
Hiopos Lleida-Río Breogán
La Laguna Tenerife-Baxi manresa
Real Madrid-Dreamland Gran Canaria
San Pablo Burgos-Basket Girona
UCAM Murcia-MoraBanc Andorra
Unicaja-Surne Bilbao
Valencia Basket-Barça
