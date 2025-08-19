Tercera Federación: Los cuatro equipos provinciales calientan motores con 42 caras nuevas

Están en plena pretemporada los cuatro equipos castellonenses que esta temporada competirán en el grupo VI de Tercera Federación. Un campeonato que arrancará el próximo 7 de septiembre y en el que, entre Villarreal C, Vall de Uxó, Roda y Soneja, se presentarán con más de 42 fichajes, que son los que han cerrado hasta la fecha.

El Villarreal C de esta temporada estará dirigido por David Cifuentes. / Juan Francisco Roca

Muchas novedades

El Vall de Uxó, a pesar de su gran temporada 2024/25, ha apostado con una amplia reestructuración, con 14 fichajes. Han llegado el portero Rafa Soriano (Formentera); los defensas Richard Cañada (Soneja), Carlos Tendero (Castellón B), Borja Vicent y Hugo Montaña (At. Saguntino); los centrocampistas Quadri Liameed (Sabadell), Iván Domínguez (Acero), Alejandro Fuentes (Soneja), Gonzalo Giménez (Ceuta B), Victor Pacheco (L’Alcora); y los delanteros Ayman Rajovani (Valdepeñas), Iván García (Ontinyent), Adri Domínguez (Soneja) y Fermín Viñaspre (Atzeneta).

El Vall de Uxó, con 14 caras nuevas, es el equipo que más se ha reforzado. / UD Vall de Uxó

También apostó el Soneja por la revolución en su plantel de jugadores, con trece caras nuevas hasta la fecha: las del portero Juan Pablo Ibáñez (Alzira); los defensas Borja Lucas e Iván Torregrosa (Patacona), Iván Berbegal (Rayo Ibense); los medios Fran García (Utiel), Román Demochkin (Acero), Guillem Francés (EEUU); y los delanteros Juancho Sastre (Onda), Adrián Morón (Vall de Uxó), Rulo (Castellonense), Chema Mateu (Almansa) y Pau Vidal (Patacona).

El Soneja vuelve a apostar fuerte con un proyecto sólido para la categoría. / CD Soneja

En busca del 'play-off'

El Roda, por su parte, ha cerrado nueve fichajes: los defensas Álex Iniesta (Eldense B), Héctor Royo (L’Alcora), Bryan Díaz (Castellonense); los centrocampistas Dante Piatek (Jove Español), Sergio Granados (Patacona), Arone Ndoye (Benidorm); y los delanteros Bryan García (Onda), Pau Tejón (Utiel) y Alejandro Roz (Patacona).

El Roda pretende estar arriba y repetir, si es posible la disputa del 'play-off' de ascenso. / Juan Francisco Roca

Y, finalmente, el Villarreal C también ha cambiado sustancialmente aunque se ha reforzado con jóvenes que finalizan su etapa en el juvenil y otras llegadas: el portero Carlos López (Albacete juvenil); los defensas Iñigo Gastón (Barbastro); los centrocampistas Mario Cervera (Vall de Uxó), Kevin Henry (Granada juvenil); y los delanteros Nizar El Jmili (Roda) y Nico Barattucci (Mallorca juvenil).