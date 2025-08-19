Tercera Federación: Los cuatro equipos provinciales calientan motores con 42 caras nuevas
Restan 18 días para que el balón eche a rodar en esta categoría nacional
El Vall de Uxó, con 14 caras nuevas, es el equipo que más cambios ha hecho
Están en plena pretemporada los cuatro equipos castellonenses que esta temporada competirán en el grupo VI de Tercera Federación. Un campeonato que arrancará el próximo 7 de septiembre y en el que, entre Villarreal C, Vall de Uxó, Roda y Soneja, se presentarán con más de 42 fichajes, que son los que han cerrado hasta la fecha.
Muchas novedades
El Vall de Uxó, a pesar de su gran temporada 2024/25, ha apostado con una amplia reestructuración, con 14 fichajes. Han llegado el portero Rafa Soriano (Formentera); los defensas Richard Cañada (Soneja), Carlos Tendero (Castellón B), Borja Vicent y Hugo Montaña (At. Saguntino); los centrocampistas Quadri Liameed (Sabadell), Iván Domínguez (Acero), Alejandro Fuentes (Soneja), Gonzalo Giménez (Ceuta B), Victor Pacheco (L’Alcora); y los delanteros Ayman Rajovani (Valdepeñas), Iván García (Ontinyent), Adri Domínguez (Soneja) y Fermín Viñaspre (Atzeneta).
También apostó el Soneja por la revolución en su plantel de jugadores, con trece caras nuevas hasta la fecha: las del portero Juan Pablo Ibáñez (Alzira); los defensas Borja Lucas e Iván Torregrosa (Patacona), Iván Berbegal (Rayo Ibense); los medios Fran García (Utiel), Román Demochkin (Acero), Guillem Francés (EEUU); y los delanteros Juancho Sastre (Onda), Adrián Morón (Vall de Uxó), Rulo (Castellonense), Chema Mateu (Almansa) y Pau Vidal (Patacona).
En busca del 'play-off'
El Roda, por su parte, ha cerrado nueve fichajes: los defensas Álex Iniesta (Eldense B), Héctor Royo (L’Alcora), Bryan Díaz (Castellonense); los centrocampistas Dante Piatek (Jove Español), Sergio Granados (Patacona), Arone Ndoye (Benidorm); y los delanteros Bryan García (Onda), Pau Tejón (Utiel) y Alejandro Roz (Patacona).
Y, finalmente, el Villarreal C también ha cambiado sustancialmente aunque se ha reforzado con jóvenes que finalizan su etapa en el juvenil y otras llegadas: el portero Carlos López (Albacete juvenil); los defensas Iñigo Gastón (Barbastro); los centrocampistas Mario Cervera (Vall de Uxó), Kevin Henry (Granada juvenil); y los delanteros Nizar El Jmili (Roda) y Nico Barattucci (Mallorca juvenil).
Suscríbete para seguir leyendo
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Ni aire acondicionado ni ventilador: este invento de Ikea te enfría la casa por menos de 40 euros y es fácil de instalar
- En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón
- El pueblo medieval más bonito de Teruel tiene el mejor restaurante de la provincia, un increíble castillo y solo 141 habitantes
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros
- ¿Hawaii o Castelló? El elemento que causará sensación en las playas de la capital
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Promociones de lujo y 'esqueletos' inmobiliarios conviven en este municipio de Castellón