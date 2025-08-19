Moncofa CF: Santa María Magdalena desembarca en el fútbol

El Moncofa CF va a ser el mejor embajador del desembarco de la patrona de Moncofa, Santa María Magdalena, esta temporada. Aunque este tradicional acto es de sobra conocido, tanto en la provincia de Castellón como fuera de ella, el equipo de fútbol del municipio ha optado por plasmar esa icónica imagen de su patrona en sus camisetas de juego.

Una medida que está causando furor incluso entre los veraneantes de Moncofa al tratarse de una imagen muy potente, que pone de manifiesto el sentimiento a todo un pueblo, y que nació justo después de que el primer equipo descendiera de categoría en la campaña 2024/25.

Al bajar se produjo una intensa renovación del club, incluyendo en la junta directiva, y han sido sus nuevos integrantes los que están dándole un aire nuevo al Moncofa de fútbol. Su primera acción fue resetear el club en todas sus líneas y tratar de darle otra lectura al descenso que no fuera negativa, trabajando a partir de ese momento por conseguir mejores metas. Para ello han creado como un lema, Tornem a les arrels, y en base al mismo han empezado a unir al equipo con la localidad.

Además, se ha decidido que la primera equipación fuera la que en su día llevó el Moncofa, es decir, toda roja, pero para la segunda camiseta tuvieron varias alternativas que ilustraran dicha unión. Al final, y por unanimidad, se eligió la imagen de Santa María Magdalena.

Dos jóvenes con la camiseta del Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

A partir de darse a conocer esta decisión, todo está siendo una locura. Tanto es así, que Mario Sánchez, presidente del club, reconoce que «nuestra intención era contar con unas pocas camisetas para vender, pero la verdad es que se nos ha ido de las manos porque los vecinos y aficionados se han volcado en adquirirla, e incluso contamos con una larga lista de peticiones para comprarla».

Las sensaciones del club y el Ayuntamiento

El máximo dirigente de la entidad añade, además que «sin duda alguna es muy positivo que la localidad haya captado el mensaje de Tornem a les arrels porque por una parte el club ingresará una cantidad por la venta de camisetas y, por otra, estas personas con toda probabilidad lucirán con orgullo la camiseta de su club y acudirán a apoyar en los partidos que juegue como local».

Tanto la camiseta legendaria del Moncofa CF, como la novedosa con la imagen de la patrona, serán la equipación tanto del equipo amateur como el femenino, que este año jugará en Primera Regional. «Trabajar con ganas para que el club cuente con el apoyo de su municipio es algo muy positivo porque existen muchos aficionados, sobre todo jóvenes, a los que les gusta el fútbol y que hoy en día están ilusionados en adquirir la nueva indumentaria y eso es porque existe el orgullo de ser de Moncofa y del Moncofa CF», aporta Arancha Igual, concejala de Deportes e integrante del equipo femenino de fútbol. Incluso el lema Tornem a les arrels ha propiciado que ocho jugadores locales jueguen en el equipo del municipio que les vio nacer.

Y todo gracias a que la renovada junta directiva, formada por un grupo humano que suma experiencia y juventud, y en la que todos van en la misma dirección, está haciendo un trabajo encomiable y, a dos años de cumplir su 75 aniversario, tratarán de llevarlo donde ha marcado su historia.