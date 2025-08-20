Así lucen las nuevas camisetas del Amics Castelló

El club castellonense presenta las equipaciones para la nueva temporada en Segunda FEB

Las nuevas camisetas del Amics Castelló.

Las nuevas camisetas del Amics Castelló. / Amics Castelló

El Amics Castelló presentó este miércoles las nuevas equipaciones que lucirá durante la temporada 2025/26 en Segunda FEB. Son de la marca deportiva Hummel y combinan, según explica el club, «tradición, identidad y modernidad». La primera, de color verde, representa la esencia y los valores del Amics; y la segunda será de color blanco.

Las nuevas camisetas estarán muy pronto disponibles para la afición en la tienda oficial del club y a través de la web, ofreciendo a los seguidores la oportunidad de vestir los mismos colores que sus jugadores.

Con estas nuevas equipaciones, el Amics Castelló arranca una temporada en la que quiere devolver la ilusión a su afición, llenar de nuevo el Ciutat de Castelló y seguir escribiendo nuevas páginas en la historia del baloncesto castellonense.

