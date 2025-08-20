Así lucen las nuevas camisetas del Amics Castelló

El Amics Castelló presentó este miércoles las nuevas equipaciones que lucirá durante la temporada 2025/26 en Segunda FEB. Son de la marca deportiva Hummel y combinan, según explica el club, «tradición, identidad y modernidad». La primera, de color verde, representa la esencia y los valores del Amics; y la segunda será de color blanco.

Las nuevas camisetas estarán muy pronto disponibles para la afición en la tienda oficial del club y a través de la web, ofreciendo a los seguidores la oportunidad de vestir los mismos colores que sus jugadores.

Las nuevas camisetas del Amics Castelló. / Amics Castelló

Con estas nuevas equipaciones, el Amics Castelló arranca una temporada en la que quiere devolver la ilusión a su afición, llenar de nuevo el Ciutat de Castelló y seguir escribiendo nuevas páginas en la historia del baloncesto castellonense.