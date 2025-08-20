Así lucen las nuevas camisetas del Amics Castelló
El club castellonense presenta las equipaciones para la nueva temporada en Segunda FEB
El Amics Castelló presentó este miércoles las nuevas equipaciones que lucirá durante la temporada 2025/26 en Segunda FEB. Son de la marca deportiva Hummel y combinan, según explica el club, «tradición, identidad y modernidad». La primera, de color verde, representa la esencia y los valores del Amics; y la segunda será de color blanco.
Las nuevas camisetas estarán muy pronto disponibles para la afición en la tienda oficial del club y a través de la web, ofreciendo a los seguidores la oportunidad de vestir los mismos colores que sus jugadores.
Con estas nuevas equipaciones, el Amics Castelló arranca una temporada en la que quiere devolver la ilusión a su afición, llenar de nuevo el Ciutat de Castelló y seguir escribiendo nuevas páginas en la historia del baloncesto castellonense.
- En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros
- Vídeo: Una avioneta se estrella en Benicàssim tras sufrir un fallo en el despegue
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- De antiguos pajares a barrio para artistas: así revivirá un pequeño pueblo de Castellón
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Así se vive la fiesta taurina más refrescante del verano, los 'bous a la mar, en este municipio de Castellón