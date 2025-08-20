¡Sergio García Dols regresa al Mundial de Moto2!

Dos meses después de haber abandonado el MSi Racing Team, y cinco carreras después de la última vez en la que se subió a la moto, Sergio García Dols regresa este fin de semana al Mundial de Moto2 con motivo del Gran Premio de Hungría de motociclismo. El piloto de Burriana aguardaba en los últimos meses la posibilidad de sustituir a algún piloto de la parrilla que cayera lesionado o competir incluso en otras pruebas, pero ha sido esta primera opción la que ha propiciado su regreso a la competición oficial.

Será en las filas del equipo Liqui Moly Dynavolt Intact GP, que buscaba un piloto con el que sustituir al lesionado Senna Agius, y Sergio García tendrá como compañero a Manu González, más conocido como ManuGasss, actual líder de la categoría.

Sin lugar a dudas, esta será una buena ocasión para que el piloto de Burriana demuestre el talento que atesora a los mandos de una moto con unas cualidades más que demostradas ya que el propio Senna ha ganado alguna carrera de esta temporada y ManuGasss es el líder.

"Estoy muy motivado"

"Nunca es una buena noticia tener que reemplazar a un compañero y le deseo a Senna una pronta recuperación. Me gustaría agradecer al equipo Liqui Moly Dynavolt Intact GP por darme la oportunidad de regresar al Campeonato del Mundo de Moto2 y poder correr en el nuevo circuito de Balaton Park. Aunque este año he podido competir en muy pocas carreras, estoy muy motivado y con muchas ganas de trabajar y traducir la confianza que me han dado en un buen resultado", reconocía el burrianense al conocerse la noticia.

Sergio García, tras competir en Hungría este fin de semana del 23-24 de agosto, seguirá a la espera de concretar su futuro de cara a la próxima temporada. Mantiene contacto con varios equipos que estarían interesados en contar con el burrianense, pero ninguna operación se ha cerrado todavía.