Volta a Peu Vila d'Orpesa 2025: fecha, horarios, categorías, premios...
La cita, que se celebra el sábado 23 de agosto por las calles del municipio, cuenta con cerca de 400 inscritos
La Volta a Peu Vila d’Orpesa alcanza este sábado su 21ª edición, consolidada como una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo local. La carrera popular, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes, volverá a llenar de ambiente festivo y familiar el núcleo urbano de la localidad costera.
La programación arrancará a las 18.00 horas con las pruebas infantiles, abiertas desde la categoría prebenjamín hasta cadete.
Los recorridos oscilarán entre los 100 y los 1.500 metros, con medallas conmemorativas para los más pequeños y trofeos para los tres primeros clasificados en el resto de modalidades.
El plato fuerte llegará a las 19.30 horas con la prueba absoluta, que recorrerá 8.000 metros por las calles de Orpesa. Podrán participar corredores de las categorías júnior, sénior y veteranos A y B, así como atletas locales, tanto en modalidad masculina como femenina.
Galardones
Los premios serán acumulativos, lo que permitirá a un mismo corredor optar, por tanto, a diferentes reconocimientos.
Además, todos los inscritos en la carrera absoluta de esta nueva edición recibirán una camiseta conmemorativa y contarán con avituallamientos, seguro de accidentes, asistencia sanitaria y obsequios de la organización.
Las inscripciones, abiertas hasta este miércoles a las doce de la noche, a través de la web rockthesport.com, han vuelto a despertar el interés de corredores federados y aficionados que cada verano convierten la Volta a Peu en una auténtica fiesta del deporte.
- En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros
- Vídeo: Una avioneta se estrella en Benicàssim tras sufrir un fallo en el despegue
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Así se vive la fiesta taurina más refrescante del verano, los 'bous a la mar, en este municipio de Castellón
- Bomberos de tres autonomías luchan en la extinción del incendio de Artana