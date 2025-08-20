Volta a Peu Vila d'Orpesa 2025: fecha, horarios, categorías, premios...

La Volta a Peu Vila d’Orpesa alcanza este sábado su 21ª edición, consolidada como una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo local. La carrera popular, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes, volverá a llenar de ambiente festivo y familiar el núcleo urbano de la localidad costera.

La programación arrancará a las 18.00 horas con las pruebas infantiles, abiertas desde la categoría prebenjamín hasta cadete.

Los recorridos oscilarán entre los 100 y los 1.500 metros, con medallas conmemorativas para los más pequeños y trofeos para los tres primeros clasificados en el resto de modalidades.

El plato fuerte llegará a las 19.30 horas con la prueba absoluta, que recorrerá 8.000 metros por las calles de Orpesa. Podrán participar corredores de las categorías júnior, sénior y veteranos A y B, así como atletas locales, tanto en modalidad masculina como femenina.

Galardones

Los premios serán acumulativos, lo que permitirá a un mismo corredor optar, por tanto, a diferentes reconocimientos.

Además, todos los inscritos en la carrera absoluta de esta nueva edición recibirán una camiseta conmemorativa y contarán con avituallamientos, seguro de accidentes, asistencia sanitaria y obsequios de la organización.

Una edición anterior de la Volta a Peu Vila d'Orpesa, concretamente la de 2024. / Mediterráneo

Las inscripciones, abiertas hasta este miércoles a las doce de la noche, a través de la web rockthesport.com, han vuelto a despertar el interés de corredores federados y aficionados que cada verano convierten la Volta a Peu en una auténtica fiesta del deporte.