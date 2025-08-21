Sergio García Dols ya tiene equipo para el Mundial 2026

El mes de agosto se está convirtiendo en el mes de las buenas noticias para Sergio García Dols. Si el pasado miércoles anunciaba que regresaba a la parrilla de Moto2 en sustitución del lesionado Senna Agius en el Liqui Moly Dinavolt Intact GP para el GP de Hungría de este fin de semana del 23-24 de agosto, este jueves ha confirmado que ya tiene equipo para el Mundial de 2026.

Se trata del Gresini Racing Team italiano, en el que compartirá box con el también español Alonso López. El piloto de Burriana firma por una temporada más otra opcional.

