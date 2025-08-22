Inscripciones abiertas para las escuelas de tenis y pádel de Tenis Drive Academy

El próximo mes de septiembre comenzará la nueva temporada de las escuelas de tenis y pádel de Tenis Drive Academy en las instalaciones de La Plana Sport Castellón y Club de Golf Costa Azahar.

Desde mediados de septiembre hasta mediados de junio estarán en marcha las escuelas de la temporada 2025-2026, en las que cientos de alumnos (de todas las edades y todos los niveles) podrán practicar los deportes de raqueta y pala, iniciarse o perfeccionarse y sobre todo disfrutar de hacer deporte al aire libre.

Las clases de pádel y tenis empezarán a partir del sábado día 13, y a partir de ese día irán arrancando grupos el resto de días de la semana.

GRUPOS REDUCIDOS FORMADOS POR EDADES Y NIVELES

Para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos inscritos, los grupos de las escuelas tanto de tenis como de pádel se forman teniendo en cuenta la edad de los alumnos y su nivel de juego para así sacar el máximo rendimiento a las clases.

CLASES TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

Las clases se imparten en grupos reducidos y homogéneos, entre semana por las mañanas y tardes y los fines de semana por las mañanas con gran variedad de turnos disponibles.

• Entre semana por las tardes, turnos de 1 h desde las 16:30 h.

• Fines de semana por las mañanas, desde las 9:00 h.

ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y TODOS LOS NIVELES

Sea cual sea la edad (tanto niños como adultos) y el nivel de juego, en las escuelas de Tenis Drive Academy hay actividad programada para todos ellos:

• A partir de 3 años, los más pequeños se inician en la ESCUELA DE PRE-PÁDEL y PRE-TENIS, con actividades y juegos adaptados para ellos.

• Desde 6 hasta 17 años, ESCUELA DE PÁDEL y TENIS de iniciación y perfeccionamiento.

• A partir de los 18 años: ESCUELA PARA ADULTOS. Sea cual sea la edad y nivel, todos los adultos tienen un grupo adecuado donde aprender y practicar.

Niños en la escuela de pádel. / Tenis Drive Academy

Además de las escuelas de iniciación y perfeccionamiento, Tenis Drive Academy también ofrece otros servicios como entrenamientos en grupos de precompetición y competición o clases particulares.

DOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Las escuelas de Tenis Drive Academy estarán en marcha durante la nueva temporada en dos instalaciones: La Plana Sport Castellón y Club de Golf Costa de Azahar.

CAMPUS MULTIDEPORTE SEMANA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE

Recordamos a todos los interesados que la semana del 1 al 5 de septiembre habrá CAMPUS MULTIDEPORTE en las instalaciones de La Plana Sport.

Durante el campus se realizan actividades como pádel y tenis, deportes de equipo como fútbol, baloncesto, voley y otros talleres, etc.

Las instalaciones cuentan con pistas de tenis y pádel, pista multideporte, piscina, terraza, bar-restaurante con menú diario para el servicio de comedor, gimnasio…

DESDE LAS 7:50 HASTA LAS 15:30 H

Las actividades del campus se realizan de 9:30 a 14:00 h, con opción de entrada desde las 7:50 h (servicio de ludoteca sin coste adicional) y también con servicio de comedor hasta las 15:30 h.

LA INSCRIPCIÓN ESTÁ ABIERTA

El plazo de inscripción está abierto para cualquier persona interesada (tanto adultos como niños) que quiera participar en las escuelas. Para más información e inscripciones estos son los datos de contacto:

Tenis Drive Academy: 964228321 / 685110509 / escuelas@tenisdrive.es / www.tenisdrive.es /Oficinas en Camino Donación s/n