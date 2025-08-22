Orpesa acogerá a la élite mundial del triatlón en septiembre

Orpesa se convertirá el próximo 20 de septiembre en el epicentro mundial del triatlón con la disputa de la sexta prueba del Spain T100, tras confirmarse el traslado de la competición desde València a la localidad castellonense.

La decisión, anunciada por la Professional Triathletes Organisation (PTO), asegura la continuidad de una cita clave del calendario internacional en suelo español y coloca a la provincia de Castellón en la élite deportiva.

El evento reunirá a los 20 mejores triatletas masculinos y las 20 mejores femeninas del planeta en un desafío de 100 kilómetros con sello propio de la PTO: dos kilómetros de natación, 80 de ciclismo y 18 de carrera a pie. La prueba se disputará íntegramente en Orpesa, que ha sido seleccionada por su infraestructura contrastada y su tradición como escenario de grandes competiciones deportivas.

Presentación de la prueba en Orpesa. / Eva Bellido

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, subrayó que esta prueba «se suma al calendario de pruebas deportivas que acoge nuestra provincia, una tierra única que ofrece a los deportistas el mejor clima y una orografía envidiable para la práctica deportiva». La dirigente provincial añadió que «con grandes eventos internacionales como este, reforzamos a la provincia como gran escenario deportivo».

Un punto estratégico

Por su parte, el director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera, incidió en que la cita reafirma a la Comunitat como referente nacional e internacional en triatlón. En la misma línea, el presidente de la Federación Española, José Hidalgo, recalcó que «España respira triatlón» y «no podía quedarse fuera del circuito este año».

Además, la concejala de Deportes de Orpesa, Sonia Bellés, celebró que la localidad vuelva a situarse en el escaparate internacional. «Este evento es una muestra más de la apuesta por el turismo deportivo. Agradezco a la Federación Española que pensara en nuestra localidad para esta bonita competición. Una vez más, Oropesa del Mar será sede de una competición internacional».