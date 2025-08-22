Orpesa acogerá a la élite mundial del triatlón en septiembre

La localidad será sede el 20 de septiembre de la sexta prueba internacional, con 40 triatletas de primer nivel y un circuito de 100 km

Orpesa acogerá una prueba del Spain T100 en septiembre.

Orpesa acogerá una prueba del Spain T100 en septiembre. / Eva Bellido

Eva Bellido

Orpesa

Orpesa se convertirá el próximo 20 de septiembre en el epicentro mundial del triatlón con la disputa de la sexta prueba del Spain T100, tras confirmarse el traslado de la competición desde València a la localidad castellonense.

La decisión, anunciada por la Professional Triathletes Organisation (PTO), asegura la continuidad de una cita clave del calendario internacional en suelo español y coloca a la provincia de Castellón en la élite deportiva.

El evento reunirá a los 20 mejores triatletas masculinos y las 20 mejores femeninas del planeta en un desafío de 100 kilómetros con sello propio de la PTO: dos kilómetros de natación, 80 de ciclismo y 18 de carrera a pie. La prueba se disputará íntegramente en Orpesa, que ha sido seleccionada por su infraestructura contrastada y su tradición como escenario de grandes competiciones deportivas.

Presentación de la prueba en Orpesa.

Presentación de la prueba en Orpesa. / Eva Bellido

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, subrayó que esta prueba «se suma al calendario de pruebas deportivas que acoge nuestra provincia, una tierra única que ofrece a los deportistas el mejor clima y una orografía envidiable para la práctica deportiva». La dirigente provincial añadió que «con grandes eventos internacionales como este, reforzamos a la provincia como gran escenario deportivo».

Un punto estratégico

Por su parte, el director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera, incidió en que la cita reafirma a la Comunitat como referente nacional e internacional en triatlón. En la misma línea, el presidente de la Federación Española, José Hidalgo, recalcó que «España respira triatlón» y «no podía quedarse fuera del circuito este año».

Además, la concejala de Deportes de Orpesa, Sonia Bellés, celebró que la localidad vuelva a situarse en el escaparate internacional. «Este evento es una muestra más de la apuesta por el turismo deportivo. Agradezco a la Federación Española que pensara en nuestra localidad para esta bonita competición. Una vez más, Oropesa del Mar será sede de una competición internacional».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El detenido por el crimen de la autocaravana es un vecino de Torreblanca
  2. Detenido en Francia el autor de la muerte a puñaladas de una mujer en Alcossebre en 2024
  3. CD Castellón | LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
  4. Herido grave en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
  5. La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
  6. Alerta amarilla: Las lluvias dejan 10,6 l/m2 en apenas 4 horas en este pueblo de Castellón
  7. El nuevo destino de Jeremy de León, el joven que dijo 'no' al CD Castellón
  8. Susto en Benicàssim: el inesperado temporal deja a seis bañistas atrapados en el mar

Investigan a un hombre por una agresión sexual en un pub de Onda

Investigan a un hombre por una agresión sexual en un pub de Onda

Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico

Orpesa acogerá a la élite mundial del triatlón en septiembre

Orpesa acogerá a la élite mundial del triatlón en septiembre

Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de ‘tomarle el pelo’ al proponer una comisión sobre incendios que ya existe

Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de ‘tomarle el pelo’ al proponer una comisión sobre incendios que ya existe

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"

Jornada esperanzadora en la extinción de los incendios forestales que afectan a España y nuevos realojos

Jornada esperanzadora en la extinción de los incendios forestales que afectan a España y nuevos realojos

Un conductor de patinete sale con un politraumatismo de un choque con un vehículo en Castellón

Un conductor de patinete sale con un politraumatismo de un choque con un vehículo en Castellón
Tracking Pixel Contents