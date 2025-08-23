Ripoll y Martínez triunfan en la Volta a Peu de Orpesa

Orpesa vivió ayer una auténtica fiesta del atletismo popular con la celebración de la XXI Volta a Peu, que volvió a llenar de ambiente deportivo las calles del municipio.

La cita reunió a 404 corredores en la prueba absoluta y a 150 niños en las categorías de base, confirmando una vez más el tirón de una carrera que cumple ya 21 ediciones y que se ha convertido en un clásico del calendario provincial.

Las pruebas infantiles dieron inicio a la jornada a las 18.00 horas, con recorridos adaptados desde los 100 hasta los 1.500 metros en función de la edad, desde prebenjamines hasta cadetes. Cada llegada a meta fue recibida con aplausos por un público entregado que llenó la calle Laura de Cervellón, y todos los participantes recibieron una medalla conmemorativa que guardarán como recuerdo de un día especial. La emoción de las familias, que animaron a los pequeños en cada tramo del recorrido, marcó un inicio cargado de ilusión.

Salida de la Volta a Peu de Orpesaq. / Eva Bellido

Después, a las 19.30 horas, fue el turno de la prueba absoluta, con un recorrido urbano de 8.000 metros que llevó a los corredores a través de las principales calles del municipio. La salida fue emocionante con centenares de atletas preparados para disfrutar de una tarde de atletismo popular.

El triunfo final fue para Jordi Ripoll Ramírez, que se impuso con un tiempo de 27:20. La segunda plaza fue para Ramir Marqués, con 27:44, mientras que el tercer puesto fue para Sergi Ruiz Alberich, con 28:56 respetivamente.

Podio de la Volta a Peu de Orpesa. / Eva Bellido

En la categoría femenina, la más rápida fue Laura Martínez Cabañas, con un crono de 30:34, seguida por Naia Portolés Rodríguez, con 30:57, y Sara Janane Barkalil, con 33:44, completando un podio de un gran nivel.

La entrega de trofeos, celebrada en la plaza del ayuntamiento, puso el broche a una tarde que también sirvió para premiar a los mejores corredores locales y a los veteranos, subrayando el carácter inclusivo de esta carrera.

Alta participación

La organización destacó la alta participación en esta edición, que refuerza el prestigio de la Volta a Peu dentro del calendario provincial y autonómico. La cita, con más de dos décadas de historia, ha sabido mantener su esencia y atraer tanto a corredores experimentados como a aficionados que encuentran en Orpesa una prueba cercana, bien organizada y con un ambiente único que nunca defrauda.

Turismo deportivo

El éxito de la Volta a Peu se suma a la firme apuesta de Orpesa por el turismo deportivo como motor de dinamización económica y social. El municipio acoge cada año numerosas competiciones que atraen a visitantes y participantes, reforzando su imagen como destino donde el deporte y el turismo van de la mano. La última incorporación a ese calendario es el Spain T100 Triathlon, que recalará en la localidad el próximo 20 de septiembre tras confirmarse el traslado de la sede desde Valencia.

La prueba reunirá a la élite mundial del triatlón, con 40 triatletas de primer nivel que se enfrentarán a un exigente recorrido de 100 kilómetros: dos de natación, 80 de ciclismo y 18 de carrera a pie. El evento, avalado por la Professional Triathletes Organisation (PTO), situará también a Orpesa en el escaparate deportivo global y confirma a la localidad como sede de primer nivel gracias a su infraestructura y experiencia en la acogida de grandes competiciones.