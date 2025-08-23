Servigroup Peñíscola y Family Cash Alzira empatan en el Juan Vizcarro (3-3)
Los valencianos se avanzaron en tres ocasiones y en otras tantas reaccionaron los del Baix Maestrat
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola igualó 3-3 contra el Family Cash Alzira en un partido de pretemporada jugado en el Juan Vizcarro. El equipo valenciano se adelantó hasta en tres ocasiones y cada gol fue respondido con empate por parte del peñiscolano, que empató gracias al portero-jugador.
El partido inició con el Alzira avanzándose en el segundo minuto de juego con un tanto de Ivi a la contra superando a Gio en el mano a mano. Lucas Rocha estuvo cerca de la igualada en un disparo que despejó Pereira. El empate llegó en el minuto 11 por mediación de Pablo Muñoz tras una gran definición.
Yunii volvió a poner por delante al Alzira 1-2 (minuto 15) pero otra vez el Peñíscola igualaría el marcador en otra acción de Pablo Muñoz que terminó con gol en propia de Cola. Con el 2-2 se llegó al descanso.
En la segunda parte el Peñíscola consiguió cargar de faltas al Alzira rápidamente (4 en 5 minutos). Los azulones buscaban el gol sin acierto y el rival también llegó a la portería local sin que se moviese el marcador.
No fue hasta el minuto 34 cuando de nuevo el Alzira marcó el 2-3 con otro gol de Ivi. Eso provocó que Santi Valladares sacase el portero-jugador y tras varios ataques llegó el empate 3-3 de Juanqui. Los visitantes aún tuvieron un remate al larguero de Rubi y Gus hizo un doble paredón al final.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- El detenido por el crimen de la autocaravana es un vecino de Torreblanca
- Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado
- Herido en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Inversores chinos se despliegan en Castelló para generar nuevos negocios
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre