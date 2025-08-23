Servigroup Peñíscola y Family Cash Alzira empatan en el Juan Vizcarro (3-3)

El Servigroup Peñíscola igualó 3-3 contra el Family Cash Alzira en un partido de pretemporada jugado en el Juan Vizcarro. El equipo valenciano se adelantó hasta en tres ocasiones y cada gol fue respondido con empate por parte del peñiscolano, que empató gracias al portero-jugador.

El partido inició con el Alzira avanzándose en el segundo minuto de juego con un tanto de Ivi a la contra superando a Gio en el mano a mano. Lucas Rocha estuvo cerca de la igualada en un disparo que despejó Pereira. El empate llegó en el minuto 11 por mediación de Pablo Muñoz tras una gran definición.

Peñíscola - Alzira. / Eloy Cerdá

Yunii volvió a poner por delante al Alzira 1-2 (minuto 15) pero otra vez el Peñíscola igualaría el marcador en otra acción de Pablo Muñoz que terminó con gol en propia de Cola. Con el 2-2 se llegó al descanso.

En la segunda parte el Peñíscola consiguió cargar de faltas al Alzira rápidamente (4 en 5 minutos). Los azulones buscaban el gol sin acierto y el rival también llegó a la portería local sin que se moviese el marcador.

No fue hasta el minuto 34 cuando de nuevo el Alzira marcó el 2-3 con otro gol de Ivi. Eso provocó que Santi Valladares sacase el portero-jugador y tras varios ataques llegó el empate 3-3 de Juanqui. Los visitantes aún tuvieron un remate al larguero de Rubi y Gus hizo un doble paredón al final.