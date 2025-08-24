Un día de aprendizaje en Hungría para Sergio García Dols en su regreso

Sabía que su regreso a la competición no sería nada fácil. No por falta de cualidades o carreras en los últimos meses sino porque debía pilotar una Kalex. Una moto con la que nunca antes había competido pero con la que tenía que hacer el mejor papel posible para devolverle al Liqui Moly Dynavolt Intact GP la confianza que en él habían depositado como sustituto del lesionado Senna Angius.

Así, Sergio García Dols, que salía desde la posición 24ª de la parrilla, fue adaptándose a su máquina conforme avanzaba la carrera del Gran Premio de Hungría en el novedoso Balaton Park. Poco a poco y buscando su mejor versión, para acabar finalmente en la posición 16ª. «Ha sido un fin de semana positivo, mejorando en cada salida a pista y entendiendo una moto nueva para mí», confesó el burrianense a la conclusión de la carrera de Moto2 de este domingo.

Un gran premio en el que el colombiano de origen español David Alonso (Kalex) logró su primera victoria en la categoría, superando en la línea de meta al brasileño Diogo Moreira (Kalex) y al español Manuel González (Kalex), compañero en esta ocasión de Sergio García en el box del equipo alemán.

«Un gran equipo»

«Quiero agradecer el trabajo y la oportunidad que me ha dado este gran equipo», concluyó Sergio García, quien precisamente en el mismo circuito en el que iba a competir este pasado fin de semana en Hungría firmó su nuevo contrato para la temporada 2026 (con otra más opcional) con los italianos del Gresini. Una buena noticia tras una temporada ensombrecida por la rescisión de su contrato a mitad de temporada con el MSi Racing Team.

Volviendo a lo sucedido en la pista, Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024 y que salía desde la octava posición, remontó sin prisa pero sin pausa a lo largo de las 22 vueltas de la carrera, para situarse líder en el último giro y aguantar ahí hasta ver la bandera de cuadros.