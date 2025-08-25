El futbolista castellonense Pablo Monroy pone pie en tierra: cuelga las botas a los 26 años

Cuando empezó a jugar era un chaval delgado y menudo, pero poco a poco, con el paso de los años se fue haciendo un chaval alto y fuerte. Muy buena estampa para un futbolista. Así era y es Pablo Monroy, jugador castellonense que acaba de decidir colgar las botas a sus 26 años debido a un lastre de lesiones que le han ido minando la ilusión de seguir jugando a fútbol.

«Después de varias lesiones en ambas rodillas, varias operaciones y mucho esfuerzo detrás que no se termina viendo recompensado, me veo obligado a retirarme», ha manifestado este zaguero que tuvo su última experiencia futbolística en el CE Sabadell hace dos temporadas (2023/24). «El fútbol me ha enseñado muchas cosas, y una de ellas es: volver a empezar».

No puede más

Pero, lastrado por esas malditas lesiones de larga duración, dice que ha llegado el momento de poner pie en tierra. «Una y otra vez he tenido que levantarme de una caída y empezar de nuevo hasta conseguir objetivos. Esto no va a cambiar, me levantaré, y afrontaré esta nueva etapa que tengo por delante», asegura.

El zaguero Pablo Monroy empezó jugando en la cantera del CD Castellón / Redacción

Pablo Monroy Burgos (Castellón, 7 de marzo de 1999) arrancó a jugar en las categorías inferiores del CD Castellón, pasó por la del Valencia CF y después volvió al Villarreal CF, y de nuevo al club albinegro, para regresar al Villarreal para jugar siete partidos en el filial de Tercera División (temporada 2018/19), aunque la acabó en el Alqueries de Regional Preferente.

Sus siguientes equipos fueron el CD Acero (2019/20), para después bonitas aventuras en el Talavera (Segunda B, dos temporadas), SD Logroñés (2022/23), y de ahí al CE Sabadell, donde disputó 10 partidos (742 minutos) la campaña 2023/24.

También defendió la elástica del segundo filial amarillo en Tercera Federación. / Redacción

Último contratiempo

El 5 de noviembre de 2024 fue el día que jugó su último partido, cayendo lesionado. Fue en la Nova Creu Alta ante la Real Sociedad B (1-2). En el minuto 15 cayó lesionado. Las primeras exploraciones no eran demasiado optimistas y el club confirmó días después que el defensa sufría una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

«Quería agradecer a todos aquellos que me han ayudado en algún momento de este proceso. Desde mis inicios en el fútbol base del CD Castellón, Valencia CF, Villarreal CF o CD Acero, hasta las etapas más recientes en CF Talavera, SD Logroñés y CE Sabadell», dice en su despedida.

Pablo Monroy, en un partido con la SD Logroñés en el Mini Estadi de Vila-real. / Juan Francisco Roca

«Por último, agradecer a mi familia y amigos por apoyarme incondicionalmente. Y, por encima de todo, a mi mujer por dar cada paso juntos, acompañarme y ayudarme siempre. Soy la persona que soy gracias a toda la gente que me he encontrado en el camino», finaliza Pablo Monroy, que ahora sólo piensa en recuperarse bien de la enésima lesión.