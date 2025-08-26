L’Alcora celebra este miércoles la esperada Volta a Peu de las Fiestas del Cristo

La carrera reúne a corredores de todas las edades en un ambiente de hermandad y fiesta

L'Alcora

L’Alcora celebra este miércoles la esperada XXXVI Volta a Peu de las Fiestas del Cristo 2025. La carrera, que ha ganado popularidad año tras año, consolidándose como un pilar de las fiestas mayores, reúne a corredores de todas las edades en un ambiente festivo y de hermandad.

No en vano, el recorrido de la Volta a Peu está diseñado para ser accesible para todos y todas, pues la distancia varía según las edades: 50 metros para participantes de hasta 3 años; 150 metros para participantes de 4 a 5 años; 200 metros para participantes de 6 a 7 años; que saldrán a partir de las 19.30 horas, 650 metros para participantes de entre 8 y 13 años; que saldrán a partir de las 20 hora, todas ellas con salidas en la calle Loreto y Ferrerets, y 4.200 metros para los participantes de 14 años en adelante que saldrán a las 21 horas desde la céntrica Plaza España, ya con un recorrido más amplio.

El inicio del evento, que es totalmente gratuito, está programado a partir de las 19.30 horas para las categorías infantiles y las 21.00 los mayores con salida y la meta ubicada en la plaza España, un lugar emblemático que concentrará la emoción y el entusiasmo de la jornada.

Las inscripciones, hoy

La Volta a Peu 2025, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de Pamesa Grupo Empresarial, contribuye a la promoción de un estilo de vida saludable y al fomento de la participación ciudadana. Las carreras no son competitivas, habiendo premios para todos los participantes.

La concejala de Deportes, Amparo Segura, recordó que las inscripciones se realizan el mismo día de la prueba y aprovechó para invitar a todos los vecinos y visitantes a unirse a esta fiesta del deporte y a disfrutar de una tarde inolvidable.

