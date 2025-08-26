El fútbol y la solidaridad se citan en Benicàssim en memoria de Carla Irún

Benicàssim se convertirá el próximo sábado 6 de septiembre en epicentro del fútbol femenino con la celebración de la segunda edición del triangular en memoria de Carla Irún, la psicóloga que perdió la vida tras una dura batalla contra un cáncer de mama triple metastásico. El torneo, además de recordar su figura, persigue un fin solidario: recaudar fondos para la investigación genética de una enfermedad ultra rara a través de la asociación Antian.

La cita arrancará a las 9 de la mañana en el Campo Torre Sant Vicent con un triangular sub-15 femenino que medirá a una selección local -integrada por jugadoras del CD Benicàssim y del ACD Benicense- frente al CD Castellón y el Villarreal CF.

El ambiente deportivo continuará por la tarde con una jornada de tecnificación dirigida por PA Team, abierta a todas las jugadoras que deseen mejorar sus habilidades.

El triangular

El plato fuerte llegará a partir de las 19.00 horas con un triangular de primera categoría, en el que se enfrentarán tres clubs de referencia: el Levante, el Castellón y el Villarreal. Una oportunidad única para ver en acción a jugadoras de élite sobre el césped benicense en un torneo que une deporte, memoria y solidaridad.

El evento refuerza un triple objetivo: visibilizar el fútbol femenino, rendir homenaje a la figura de Carla Irún y destinar la recaudación a la investigación de la Deficiencia de Adenilosuccinato Liasa (ADSL), una mutación genética que afecta únicamente a un centenar de personas en todo el mundo. Para ello, la jornada incluirá actividades paralelas como una batucada y un mercadillo solidario, mientras que las gradas estarán abiertas al público con una aportación benéfica de cinco euros.

El Ayuntamiento de Benicàssim apoya la iniciativa como patrocinador, junto a la Escuela de Arte Superior de Diseño de Castellón, encargada de elaborar los trofeos. Una cita deportiva y social que volverá a demostrar la fuerza del fútbol femenino cuando se une a una causa tan necesaria.

