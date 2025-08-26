Sergio García Dols apunta a la próxima prueba del Mundial de Superbikes

Semanas de mucho movimiento en la carrera profesional de Sergio García Dols. El piloto de Burriana, que se ha asegurado un puesto en el equipo Gresini para el Mundial de Moto2 de 2026, podría debutar la próxima semana en el Mundial de Superbikes.

De hecho, según adelanta Motorsport, García Dols ya ha realizado un test con el equipo oficial de Honda y podría sustituir al lesionado Iker Lecuona en la próxima prueba del WorldSBK, que se celebra en Magny-Cours.

Cabe apuntar que García Dols compitió en Hungría el pasado fin de semana, en Moto2, en sustitución del lesionado Senna Agius, compartiendo box con el líder de la categoría, Manu González, y finalizando la carrera en la 17ª plaza. Ahora, en Superbikes, asoma una nueva oportunidad competitiva.

El año que viene, con Gresini

Todo ello, con la reciente confirmación de que Sergio García Dols será piloto de la escudería italiana Gresini Racing durante la temporada 2026.

Sergio García Dols compartirá con Alonso López los talleres de Gresini Racing la próxima temporada. García Dols reconoció estar "muy contento de seguir en Moto2 en 2026 y de hacerlo en un equipo tan experimentado como es Gresini Racing". "Cuando vi que se me presentaba esta oportunidad, inmediatamente pensé que era el camino adecuado para dar lo mejor de mí, pues tenemos todos los ingredientes para ser competitivos y estoy seguro de podemos aspirar al máximo", señaló Sergio García Dols en la nota del equipo.